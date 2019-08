Vitesse - Ajax: Dusan Tadic kan geschiedenis schrijven in GelreDome

Voor Vitesse en Ajax start het nieuwe seizoen in de Eredivisie in Arnhem. Het team van Leonid Slutsky heeft in de voorbereiding niet kunnen overtuigen, met drie remises en slechts één overwinning in zeven oefenduels: een 0-1 zege op SV Darmstadt 98. Ajax leed alleen tegen Panathinaikos (1-2) een nederlaag in acht oefenwedstrijden én veroverde de Johan Cruijff Schaal ten koste van PSV (2-0). Opta blikt vooruit op de ontmoeting in GelreDome, zaterdag vanaf 18.30 uur.

O Ajax leed puntenverlies in tien van de laatste twintig Eredivisie-wedstrijden tegen Vitesse in Arnhem: tien zeges, twee remises, acht nederlagen.

O Ajax pakte gemiddeld twee punten per Eredivisie-duel met Vitesse. Van de huidige Eredivisie.clubs pakten de Amsterdammers alleen tegen Sparta Rotterdam (1,95), Feyenoord (1,7) en PSV (1,4) gemiddeld minder punten.

O Vitesse wist voor het eerst in de historie drie opeenvolgende openingswedstrijden in de Eredivisie te winnen en kwam in die duels dertien keer tot scoren (drie treffers tegen).

O Vitesse is momenteel bezig aan de langste ongeslagen reeks in eigen huis in Eredivisieverband (vijftien duels - negen zeges, zes remises) sinds 2002 (toen 21 duels). Ajax is de laatste ploeg die een Eredivisie-wedstrijd van Vitesse won in Arnhem (0-4 op 2 september 2018).

O Alleen Ajax (59) kwam in 2019 tot meer Eredivisie-doelpunten dan Vitesse (43).

O Riechedly Bazoer was trefzeker in zijn laatste Eredivisie-duel in GelreDome, namens Ajax tegen Vitesse op 25 oktober 2015 (1-3 voor Ajax).

O Ajax wist vijf van de laatste elf openingsduels in de Eredivisie niet te winnen (drie remises, twee nederlagen), waaronder de laatste twee (een remise, een nederlaag).

O Ajax won de laatste zes uitduels in alle competities; de laatste keer dat de club meer opeenvolgende uitwedstrijden won was tussen februari en augustus 2012 (acht, ook zes tussen september-november 2017).

O Dusan Tadic kwam in zijn laatste drie Eredivisie-duels telkens minstens twee keer tot scoren; hij kan tegen Vitesse de vierde Ajacied ooit en de eerste sinds Marco van Basten in 1985 worden die dit in vier opeenvolgende Eredivisie-wedstrijden doet.

O André Onana kreeg in de Eredivisie alleen meer tegendoelpunten tegen Feyenoord en PSV (beide negen) dan tegen Vitesse (zeven), maar hij hield ook tegen geen Eredivisie-ploeg vaker de nul dan tegen de Arnhemmers (drie keer, net als tegen vijf andere clubs).

O Erik ten Hag won veertig van zijn eerste vijftig Eredivisie-duels als trainer van Ajax (tachtig procent winstpercentage); van alle trainers met minimaal 25 Eredivisie-wedstrijden voor één team heeft alleen Stefan Kovacs een hoger winstpercentage (88 procent - ook voor Ajax, tussen 1971 en 1973).