Maduro: ‘Zo’n speler als hij mist PSV, die een beetje het middenveld helpt’

AZ bereikte donderdagavond ten koste van BK Häcken de derde voorronde van de Europa League. In Zweden wisten de Alkmaarders met 0-3 te winnen, door doelpunten van Myron Boadu, Calvin Stengs en Oussama Idrissi. Hedwiges Maduro is bij FOX Sports lovend over Stengs en stelt dat PSV een dergelijke spelers heel goed kan gebruiken momenteel.

“Alle goals vallen vanuit de omschakeling, dat had FC Utrecht ook moeten doen. De tegenstander lokken, zodat je zelf meer ruimte hebt”, begint de oud-international, die tegenwoordig werkzaam is als analist, over het spel van AZ. “Zo'n speler als Stengs mist PSV, iemand die een beetje het middenveld helpt. Verdedigers schuiven niet in en de buitenspelers doen dat ook niet, daarom willen ze een type als Steven Berghuis hebben.”

“Een Stengs, een Ritsu Doan. Dat is het probleem van PSV op het moment, het is allemaal zo statisch”, zegt Maduro over de twintigjarige buitenspeler, wiens contract bij AZ nog loopt tot medio 2023. Bij collega-analist Kees Kwakman viel in het duel met Häcken een andere jonge speler op aan de zijde van de Alkmaarders. “Boadu was echt goed, leuk om te zien dat hij weer fit is. Hij draaide een aantal keer goed weg.”

"Het is leuk dat je belangrijk kan zijn voor het team", reageert Boadu na afloop voor de camera van Veronica. "Voor mijn goal hadden we al veel kansen gehad. Als je die kans dan afmaakt, ben je behoorlijk opgelucht. Dat zag je ook wel. Het is lekker om met jongens te spelen die een man kunnen passeren en een voorzet kunnen geven. Met mij komt het zeker goed dit seizoen."