‘Het kan dat ze tegen Frenkie zeggen: ga jij maar penetreren van achteruit’

Hedwiges Maduro is onder de indruk van de start die Frenkie de Jong heeft gemaakt bij Barcelona. De deze zomer van Ajax overgekomen middenvelder maakte bij zijn nieuwe werkgever al de nodige indruk in de voorbereiding en wordt reeds op handen gedragen in Spanje, zo weet Maduro donderdagavond te melden bij FOX Sports.

Maduro volgt het Spaanse voetbal als oud-speler van onder meer Valencia en Sevilla nauwgezet. "Ik moet zeggen dat de Spaanse kranten wel lyrisch zijn over hem, zeker na de tour die Barcelona heeft gemaakt door Azië", vertelt de analist over De Jong. Barcelona speelde tijdens de Azië-tour oefenwedstrijden tegen Chelsea en Vissel Kobe; De Jong deed als invaller tweemaal een helft mee.

"In de eerste wedstrijd heeft hij volgens mij geen bal verloren, maar ik moet wel zeggen dat hij de bal vaak achteruit en breed heeft gespeeld. Maar in de tweede wedstrijd speelde hij al wat dieper en was hij echt aanwezig", vervolgt Maduro. "Iedereen zei ook: 'Dit is weer het Barcelona dat we jaren niet gezien hebben.' Iedereen is heel positief over hem, dus hij gaat zeker heel veel minuten maken, dat weet ik honderd procent zeker."

Collega-analist Kees Kwakman vraagt zich af of De Jong voor Barcelona-trainer Ernesto Valverde een optie is als centrale verdediger. "Zeker, zeker", repliceert Maduro gedecideerd. "Barcelona speelt negen van de tien keer natuurlijk op de helft van de tegenstander. Het zou zomaar eens kunnen dat ze een keer tegen hem zeggen: 'Ga jij maar eens penetreren van achteruit.' Maar hij speelt deze voorbereiding het beste iets dieper op het veld. Daar kan die echt dwingend zijn."