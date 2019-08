Discussie laait op bij FOX Sports: ‘Persoonlijk heb ik er helemaal niks mee’

Donderdagavond viel door een 2-1 nederlaag op bezoek bij het Bosnische Zrinjski Mostar reeds in de tweede voorronde het doek voor FC Utrecht in de Europa League. Na afloop ontstaat bij FOX Sports de discussie of de KNVB de play-offs om Europees voetbal niet moet afschaffen: van de laatste elf winnaars van het seizoenstoetje van de Eredivisie wist slechts één ploeg uiteindelijk de groepsfase van de Europa League te bereiken.

Utrecht eindigde vorig seizoen als zesde in het reguliere Eredivisie-seizoen, maar doordat men de finale van de play-offs won van Vitesse, dat tijdens het reguliere seizoen als vijfde was geëindigd, mocht men deze voetbaljaargang toch Europa in. Hedwiges Maduro had liever gezien dat Vitesse als nummer vijf van het reguliere seizoen het Europese ticket had gekregen. "Persoonlijk heb ik helemaal niks met de play-offs om Europees voetbal. Ik vind gewoon dat de beste teams Europa in moeten", is de oud-middenvelder van onder meer Ajax duidelijk. “Als je het hele seizoen zo hard hebt gewerkt als bijvoorbeeld Vitesse het afgelopen seizoen, dan kun je aan het einde van het seizoen een keer een wedstrijd verliezen, bijvoorbeeld door blessures."

Presentator Leo Driessen vraagt zich af of het afschaffen van de play-offs om Europees voetbal niet zonde zou zijn, omdat het seizoenstoetje doorgaans een hoop leuke wedstrijden oplevert. "Die play-offs leven niet heel erg", werpt Maduro's collega-analist Kees Kwakman tegen. De oud-speler van onder meer FC Volendam ziet een extra voordeel van het afschaffen van de play-offs. "Het is natuurlijk zo dat de ploeg die de play-offs wint, weer heel vroeg moet beginnen aan het nieuwe seizoen. Als je die play-offs afschaft, gun je de spelers ook weer wat meer rust. Dat scheelt toch bijna twee weken."

Voetbalcommentator Michiel Teeling vindt dat Maduro en Kwakman zich niet blind moeten staren op het feit dat tien van de laatste elf winnaars van de play-offs het uiteindelijke hoofdtoernooi van de Europa League niet haalden. "Die play-offs zijn toch niet het probleem? Er valt veel voor te zeggen om aan het einde van het seizoen gewoon de nummer vijf Europa in te sturen, maar dat wil nog niet zeggen dat ze even door die voorrondes heen hobbelen. Dat heeft niets te maken met die play-offs", zo wordt de discussie afgesloten.