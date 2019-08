Boskamp verbijsterd: ‘Ik begrijp er geen reet van, écht een slechte ploeg’

Jan Boskamp en Theo Janssen zijn vol ongeloof na de uitschakeling van FC Utrecht door Zrinjski Mostar in de tweede voorronde van de Europa League. De ploeg uit de Domstad verloor donderdagavond met 1-2 in Bosnië en Herzegovina, hetgeen na het 1-1 gelijkspel uit de heenwedstrijd onvoldoende was om door te stoten.

"Het valt voor FC Utrecht te hopen dat Zrinjski de Europa League wint, want dan kunnen ze in elk geval zeggen dat ze van de kampioen hebben verloren", begint Boskamp zijn analyse bij RTL na afloop met een grap. "Hoe kun je daar nou tegen verliezen? Ik begrijp er geen reet van, dit is écht een slechte ploeg, hè", vervolgt de oud-voetballer vol ongeloof.

Simon Gustafson had Utrecht donderdagavond nog wel op voorsprong gebracht, maar via Irfan Hadzic wist Zrinjski Mostar er toch nog een verlenging uit de slepen. Daarin had Utrecht een optisch overwicht, zonder goed te spelen en kansen te creëren. "De tegenstander ging niet eens meer voor de winst, die hadden vrede met een strafschoppenserie", vult Janssen aan.

De oud-middenvelder van onder meer Vitesse en Ajax is verbijsterd door het verval van Utrecht na de eerste helft. Boskamp blijft tot slot naar oorzaken zoeken. "Ik heb zowel de heenwedstrijd vorige week als de return nu gezien en het is niet normaal dat je door deze ploeg wordt uitgeschakeld", zo besluit hij.