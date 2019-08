‘Hij is 33 jaar, wat voor zin heeft het dan voor Feyenoord om hem te halen?’

Willem van Hanegem schreef maandag in zijn column voor het Algemeen Dagblad dat Willem Janssen een versterking zou zijn voor Feyenoord. Na het zien van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Zrinjski Mostar in de tweede voorronde van de Europa League (2-1 nederlaag) denken Theo Janssen en Jan Boskamp daar anders over.

Feyenoord kan nog wel een verdedigende versterking gebruiken, zo gaf trainer Jaap Stam onlangs aan. Jan-Arie van der Heijden heeft aangegeven op zoek te willen naar een nieuwe club en wat Van Hanegem betreft zouden de Rotterdammers er goed aan doen om Janssen over te nemen van Utrecht. “Of ik nog een verdediger voor Feyenoord weet? Mijn oud-teamgenoot Theo van Duivenbode dacht gisteren aan dezelfde speler als ik: Willem Janssen van FC Utrecht. Die is dan wel 33 jaar, maar kan goed voetballen en gaat er echt voor”, aldus Van Hanegem eerder deze week.

“Als je Janssen vergelijkt met Van der Heijden, dan denk ik dat hij voetballend beter is, maar verdedigend is Janssen beter”, laat Theo Janssen weten bij RTL 7. “Als ik Feyenoord was, dan zou ik het niet doen. Hij is 33 jaar, wat voor zin heeft het dan om hem aan te trekken? Dan kan Feyenoord beter kijken wat er in de eigen jeugdopleiding rondloopt.” Jan Boskamp is het met zijn tafelgenoot eens en vindt dat Janssen niet wendbaar genoeg is. “Ik denk niet dat het een versterking is voor Feyenoord.”