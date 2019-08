KNVB wil PSV optimaal helpen en maakt primeur mogelijk

PSV speelt zijn eerste thuiswedstrijd van het nieuwe Eredivisie-seizoen op zondag 11 augustus tegen ADO Den Haag, maar over het aanvangstijdstip van het duel bestaat nog onzekerheid. De KNVB overweegt namelijk serieus om de wedstrijd in het Philips Stadion in de avonduurtjes af te laten werken, zo meldt onder met het Eindhovens Dagblad donderdag.

Woensdag werd al bekend dat de thuiswedstrijd van PSV tegen ADO Den Haag was verplaatst van zaterdag 10 augustus naar zondag 11 augustus. De Eindhovenaren verloren dinsdagavond met 2-1 bij FC Basel en zijn daardoor veroordeeld tot het spelen van de derde voorronde van de Europa League. De heenwedstrijd van de ploeg van trainer Mark van Bommel staat gepland op donderdag 8 augustus. Daardoor zou PSV slechts twee dagen rust hebben gehad voor het thuisduel met ADO.

Over het aanvangstijdstip van PSV - ADO bestond nog onduidelijkheid. 16.45 uur leek het meest waarschijnlijke tijdstip om de wedstrijd van start te laten gaan, maar de KNVB overweegt nu om de aftrap te verplaatsen naar 20.00 uur, hetgeen een primeur in Eindhoven zou zijn. Competitieleider Jan Bluyssen van de KNVB stelt 'dat de KNVB het belangrijk vindt dat Europees spelende ploegen zoveel mogelijk rust krijgen en een aantal extra uren kunnen daarbij belangrijk zijn', citeert het Eindhovens Dagblad. PSV en de lokale autoriteiten moeten nog wel een akkoord geven over de wijziging.