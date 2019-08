Wim Kieft is enthousiast en licht drie toptalenten uit: ‘Ze hebben die gave’

AZ plaatste zich donderdagavond dankzij een 0-3 overwinning op BK Häcken voor de derde voorronde van de Europa League. Myron Boadu opende op slag van rust de score, waarna Calvin Stengs en Oussama Idrissi de score in de tweede helft verder opvoerden. Wim Kieft en Johan Derksen zijn na afloop hoopvol gestemd over de toekomst van het Nederlandse voetbal.

Met name het spel van Boadu en Stengs heeft indruk gemaakt op de analisten. Kieft prijst onder meer de veelzijdigheid en de bewegelijkheid van Boadu. "Daarnaast is hij enorm snel, wat een wapen is. Als je daar dan ook nog de techniek bij hebt…", vertelt hij over de achttienjarige spits van AZ. Boadu miste het grootste gedeelte van het vorige seizoen vanwege een ernstige enkelblessure, maar Kieft is hoopvol dat de aanvaller zijn belofte alsnog kan inlossen. "Hij begint fit aan het seizoen, nadat hij aan het einde van het vorige seizoen natuurlijk ook al weer wat kracht heeft opgedaan. Hij heeft gewoon echt kwaliteit."

Kieft denkt dat de toekomst van het Nederlandse voetbal er rooskleurig uitziet met behalve Boadu en Stengs ook PSV'er Donyell Malen nog als derde aanvallende belofte. Malen blonk uit in het tweeluik van PSV met FC Basel, maar kon uiteindelijk niet voorkomen dat de Eindhovenaren deze week in de tweede voorronde van de Champions League sneuvelden. "Jongens als Malen, Boadu en Stengs hebben echt de gave en het inzicht om te weten waar ze moeten lopen. En als ze in balbezit komen, staan ze meteen goed met hun gezicht naar het doel toe."

"Boadu en Stengs zijn spelers die nergens in Nederland rondlopen", vult collega-analist Derksen aan. Laatstgenoemde beschouwt de twee aanvallers van AZ als toekomstig Oranje-internationals. “Ronald Koeman is op het juiste moment bondscoach van Oranje geworden, hij valt met zijn neus in de boter. Er zullen allerlei jeugdtrainers zijn die de eer willen opstrijken, maar dit zijn geboren voetballers", stelt Derksen, die het geen gek idee zou vinden als Koeman Boadu reeds aan Oranje zou laten ruiken. "Je kunt hem af een toe eens meenemen om aan de groep te laten wennen en hem bijvoorbeeld in een niet zo'n belangrijke wedstrijd, als je al met 3-0 voorstaat, even twintig minuten brengen. Want je weet zeker: vroeg of laat kom je bij deze jongen uit."