Derksen begrijpt komst ‘sloffend oud mannetje dat risicoloze passjes geeft’ niet

Jordy Clasie maakte donderdagavond in de Europa League-wedstrijd tegen BK Häcken zijn officiële debuut voor AZ. De deze zomer transfervrij van Southampton overgekomen middenvelder betrad in de slotfase het veld als vervanger van Guus Til, toen de 0-3 eindstand al bepaald was. Johan Derksen begrijpt niet dat AZ in zee is gegaan met de controlerende middenvelder.

De ervaren analist is na de 0-3 overwinning van de Alkmaarders overwegend lovend, maar vindt de komst van Clasie onbegrijpelijk. "AZ is een van de leukste teams van Nederland en dat hebben ze vandaag nog maar eens onderstreept. Daarom snap ik de aankoop van Clasie echter niet", zo vertelt Derksen na afloop bij Veronica.

De analist wijst op de uitstekende reputatie die de jeugdopleiding van AZ geniet. "AZ heeft fantastische spelers opgeleid: dan zou je een dertien in een dozijn-speler als Clasie toch ook wel moeten kunnen opleiden", vervolgt hij. Derksen wijst op de mislukte buitenlandse avonturen van Clasie bij Southampton en Club Brugge, en het seizoen dat hij vorig seizoen op huurbasis beleefde bij Feyenoord.

"Het is heel lang geleden dat Clasie echt een rol van betekenis gespeeld heeft. Hij is in Engeland en België mislukt en heeft het bij Feyenoord ook niet echt gemaakt. Het is een beetje een oud mannetje geworden dat op het middenveld sloft en risicoloze passjes geeft. Dat vind ik dat helemaal niet bij het avontuurlijke spel van AZ horen", besluit Derksen over de zeventienvoudig international van het Nederlands elftal.