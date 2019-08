Toptalenten gidsen sterk AZ naar volgende ronde Europa League

AZ heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Het elftal van trainer Arne Slot won donderdagavond in de Bravida Arena in Göteborg met 0-3 van BK Häcken, hetgeen na het doelpuntloze gelijkspel uit de heenwedstrijd ruimschoots voldoende was om door te stoten. Voor de Alkmaarders wacht nu in de volgende ronde een tweeluik met het Oekraïense FC Mariupol.

AZ liep zich vorige week onder de brandende zon stuk op het stugge Häcken, maar donderdagavond toonde de defensie van de Zweden een stuk meer scheurtjes. AZ nam de wedstrijd na een stroperig begin in handen en wist vrij snel de nodige kansen te creëren. Guus Til kreeg al na zeven minuten voetballen een opgelegde schietkans na voorbereidend werk van Myron Boadu, maar de middenvelder schoot recht op doelman Peter Abrahamsson. Een klein kwartier fungeerde Til zelf als aangever, maar Owen Wijndal produceerde vanaf een meter of acht een enorme misser.

Even later werd een doelpunt van Oussama Idrissi afgekeurd vanwege buitenspel en stuitten Calvin Stengs en Til op Abrahamsson. Op slag van rust wist AZ echter alsnog verdiend op voorsprong te komen. Boadu werd in de diepte gevonden door Idrissi, waarna de jonge spits de bal beheerst onder Abrahamsson door schoof: 0-1. Het betekende voor Boadu (18 jaar en 199 dagen) zijn eerste Europese doelpunt voor AZ, waarmee hij na Adam Maher (17 jaar en 148 dagen) de op één na jongste doelpuntenmaker ooit van de Alkmaarders werd in de Europa League.

Häcken was in de openingsfase nog wel een aantal keer gevaarlijk opgedoken in het strafschopgebied van AZ, maar wist de formatie van Slot verder nauwelijks aan het wankelen te brengen. AZ ging met een voorsprong aan de thee en stelde kwalificatie voor de volgende ronde uiteindelijk in de tweede helft betrekkelijk eenvoudig veilig. Stengs tekende na een klein uur spelen voor de 0-2 door een rebound te benutten, waarna Idrissi het tweeluik halverwege het tweede bedrijf definitief in het slot gooide door als eindstation van een fraaie counter te fungeren. In de slotfase maakte Jordy Clasie nog zijn officiële debuut voor AZ als vervanger van Til.