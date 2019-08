Henk Fraser klaar met ‘gelul’: ‘Toen was ik bruin, nu moet ik weer in een hokje’

Henk Fraser bijt enkele dagen voor de start van het nieuwe Eredivisie-seizoen flink van zich af. De trainer van Sparta Rotterdam heeft kennelijk de reputatie een verdedigende oefenmeester te zijn, maar is het daar zelf absoluut niet mee eens, zo vertelt hij donderdag in gesprek met FOX Sports.

Ondanks dat Fraser vorig seizoen met Sparta promoveerde naar de Eredivisie, was niet iedereen enthousiast over het werk van de oefenmeester. Fraser is klaar met het imago dat hij een behoudende trainer zou zijn. "Ik vind het zo'n gelul altijd", zegt hij in niet mis te verstane woorden. Fraser wijst op de oefenwedstrijden die Sparte tijdens de voorbereiding speelde tegen NAC Breda, Willem II, FC Den Bosch, FC Groningen, Maccabi Tel Aviv en Zaglebie Lubin. "We hebben tegen al die teams gescoord. We spelen superaanvallend en hebben zoveel goals gemaakt."

"Iedereen wil altijd horen dat we iedere wedstrijd vol voor de winst gaan. Heel veel trainers spreken dat uit, dus ik ga het ook doen: natuurlijk willen wij aanvallen. Maar dat is ook logisch: als wij kunnen aanvallen, dan gaan we dat doen", vervolgt Fraser. De geboren Surinamer zegt dat Sparta 'wil voetballen als het kan'. "Maar het gaat er ook om dat we in de Eredivisie kunnen blijven. Dat is de belangrijkste uitdaging voor Sparta, voor mij zeker."

Fraser besluit met enkele opvallende uitspraken, waarin hij afrekent met het beeld dat in zijn ogen ten onrechte wordt gecreëerd van hem. "Natuurlijk wil je voetballen, dat is de intentie van elke Nederlandse ploeg en elke Nederlands opgevoede trainer. Dat ben ik ook: ik ben hier opgevoed. Iedereen wil mij maar in een hokje douwen. Toen ik klein was, was ik bruin, en dat ben ik nog steeds en dan moet ik in zo'n hokje. En nu moet ik weer in een hokje van een verdedigend denkende trainer. Onzin. Daarom ga ik vanaf nu uitspreken dat we superaanvallend gaan spelen." Sparta begint het nieuwe Eredivisie-seizoen zondagmiddag met een uitwedstrijd tegen Feyenoord.