Davy Klaassen weigert transfer naar Serie A: ‘Voor mij geen optie'

Davy Klaassen ziet niets in een overstap naar de Italiaanse Serie A. De aanvallende middenvelder van Werder Bremen is volgens Corriere dello Sport in beeld bij Lazio, maar de interesse blijkt niet wederzijds. Klaassen heeft zijn loopbaan sinds een jaar weer op de rit na een slechte periode bij Everton en is niet van plan om zijn huidige werkgever al in te ruilen.

Lazio wil naar verluidt 22 miljoen euro betalen voor Klaassen. Werder Bremen wil hem niet laten gaan en de speler zelf ziet een vertrek ook niet zitten. “Wij en Davy hebben geen interesse”, reageert technisch directeur Frank Baumann kort in gesprek met BILD. “Voor mij is dit geen optie. Ik blijf hier”, aldus Klaassen, wiens contract in Bremen doorloopt tot medio 2022.

Klaassen maakte in de zomer van 2017 voor 27 miljoen euro de overstap van Ajax naar Everton. Waar hij in Amsterdam de lijnen uitzette, aanvoerder was en zich volwaardig Oranje-international mocht noemen, kwam hij in Engeland nauwelijks aan de bak. Na het ontslag van Ronald Koeman belandde hij onder interim-manager David Unsworth en later Sam Allardyce definitief op een zijspoor.

Vorig jaar durfde Werder Bremen het met hem aan. Voor vijftien miljoen euro vertrok hij naar Duitsland en de samenwerking bleek een schot in de roos. Vorig seizoen speelde Klaassen 33 competitiewedstrijden en scoorde hij 5 keer. Tot een terugkeer in het Nederlands elftal is het echter nog niet gekomen.