‘Nainggolan denkt aan zieke vrouw en kiest op laatste moment voor andere club’

Fiorentina leek lange tijd de gedoodverfde favoriet om Radja Nainggolan op te pikken bij te Internazionale, maar la Viola lijkt toch naast de komst van de Belgische middenvelder te grijpen. Volgens de doorgaans betrouwbare journalist Fabrizio Romano van Sky Italia is Nainggolan namelijk hard op weg naar Cagliari, de club die hij tussen 2010 en 2014 ook al diende.

Eerder deze week verzekerde Romano's Sky Italia-collega Gianluca Di Marzio nog dat Fiorentina de beste papieren had om Nainggolan op huurbasis te strikken. De club uit Florence zou positieve gesprekken hebben gevoerd met Inter en het volledige jaarsalaris van Nainggolan à 4,5 miljoen euro volledig willen overnemen. De middenvelder heeft echter hoogstpersoonlijk een streep gezet door die deal en zou daar volgens diverse Italiaanse media een goede reden voor hebben.

Naast het feit dat Nainggolan tussen 2010 en 2014 een zeer succesvolle periode kende bij Cagliari, speelt ook mee dat zijn vrouw Claudia op dit moment ernstig ziek is. Nainggolans partner maakte vorige maand via social media bekend te vechten tegen kanker en staat dan ook voor een zware periode. Zij is afkomstig van Sardinië en heeft daar een groot deel van haar familie wonen, hetgeen mee zou spelen in de beslissing van Nainggolan om te opteren voor een terugkeer naar Cagliari.

De ex-international van België heeft Fiorentina inmiddels afgezegd en wil koste wat het kost naar Cagliari verkassen, zo verzekert Romano donderdagavond via Twitter. Het zou gaan om een verhuur van één seizoen, waarbij Cagliari het salaris van Nainggolan overneemt. Bij Inter is in elk geval geen plaats meer voor hem: samen met Mauro Icardi kreeg Nainggolan al vroeg in de voorbereiding te horen dat nieuwbakken trainer Antonio Conte geen gebruik wenst te maken van zijn diensten.