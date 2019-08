Johan Derksen hard na ‘ramp’: ‘Hij staat gewoon een beetje te slapen’

Dinsdagavond viel door een 2-1 nederlaag op bezoek bij FC Basel het doek voor PSV in de tweede voorronde van de Champions League. Johan Derksen is twee dagen na de uitschakeling van de Eindhovenaren bijzonder kritisch op Jeroen Zoet en stelt de betrouwbaarheid van de doelman openlijk ter discussie.

Zoet moest tegen Basel tweemaal vissen en zag er volgens Derksen met name bij de openingstreffer van Eray Cömert niet goed uit. De centrumverdediger benutte een vrije trap van buiten de zestien op snoeiharde wijze en leidde het verlies van PSV daarmee in. "Bij iedere bal die er bij de keeper van PSV ingaat, vraag ik me af of die wel onhoudbaar was", is Derksen donderdagavond hard bij Veronica. De ervaren analist vindt niet dat trainer Mark van Bommel veel kan worden verweten na de uitschakeling van PSV.

"Een trainer als Van Bommel kan doen en laten wat hij wil: als je de nek omgedraaid wordt door persoonlijke fouten, ben je radeloos op de bank", vervolgt de analist, die niet vindt dat de vaart van de bal een geldig excuus is voor Zoet. "De bal komt recht op hem af en hij gaat er met slappe handjes naartoe. Een keeper op dit niveau houdt zo'n bal tegen of tikt hem over. Hij staat gewoon een beetje te slapen."

Derksen noemt de uitschakeling van PSV verder 'een ramp', vooral financieel. "Ik ben niet geschrokken, ik denk dat vooral PSV geschrokken is. Zeker de financiële man, want dit is een ramp. Dit jaar is financieel al naar de gallemiezen, want de miljoenen gaan aan PSV voorbij. PSV was helemaal niet de mindere van Basel, maar PSV is ten onder gegaan aan persoonlijke fouten. Stomme dekkingsfouten, een keeper die een bal recht boven zich doorlaat", somt hij op.

Derksen is niet de eerste analist die kritisch is op de vorm van Zoet: eerder zei Kees Kwakman bij FOX Sports al dat Lars Unnerstall een goede kans zou hebben om de doelman van PSV uit de basis te spelen, ware het niet dat de Duitse goalie voorlopig nog aan de kant staat met een knieblessure. "Ik denk dat als Unnerstall fit was geweest, het een open strijd was geweest in de voorbereiding", zo zei de oud-voetballer van onder meer FC Volendam en NAC Breda.