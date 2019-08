Kicker: Grootste transfer in historie Duits voetbal krijgt snel beslag

De transfer van Leroy Sané naar Bayern München is in kannen en kruiken, zo verzekert Kicker donderdagmiddag. Volgens het Duitse tijdschrift heeft de 23-jarige vleugelaanvaller de knoop over zijn sportieve toekomst eindelijk doorgehakt en zijn zinnen definitief gezet op een vertrek bij Manchester City. Kicker spreekt van 'de grootste transfer in de geschiedenis van de Duitse recordkampioen', en daarmee die van het Duitse voetbal in het algeheel.

De transfersoap rondom Sané houdt voetbalminnend Duitsland al maandenlang in zijn greep. Bayern is na het vertrek van Franck Ribéry en Arjen Robben naarstig op zoek naar aanvallende versterkingen en signaleerde Sané vrijwel onmiddellijk als hoofddoelwit. De onderhandelingen met Manchester City verliepen de afgelopen maanden echter bijzonder moeizaam.

De kampioen van Engeland veegde eerder een bod van ongeveer 80 miljoen euro al van tafel en liet bij monde van manager Josep Guardiola meermaals weten niet mee te willen werken aan een vertrek van Sané. Bayern bleef echter jagen op de komst van de Duits interational, die nu eindelijk een keuze zou hebben gemaakt. Sané moet voor een bedrag van circa 100 miljoen euro de overstap maken vanuit Engeland en gaat bij Bayern een contract voor vier of vijf seizoenen tekenen, zo verzekert Kicker.

Het tijdschrift spreekt van het grootste transferpakket in de historie van Bayern en baseert dit op de riante transfersom én het salaris dat Sané naar verluidt gaat opstrijken in München. Kicker noemt wat betreft het salaris geen bedragen, maar het is waarschijnlijk dat Sané, die eerder op het hoogste Duitse niveau voor Schalke 04 speelde, tot de grootverdieners van de selectie gaat behoren. De hoogste transfersom die tot dusver ooit werd betaald door een Duitse club was de 80 miljoen euro die Bayern eerder deze zomer overmaakte naar Atlético Madrid voor de komst van verdediger Lucas Hernández.