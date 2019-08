‘Real Madrid kent vraagprijs Ajax en blaast interesse nieuw leven in’

Donny van de Beek blijft een van de spelers die Ajax mogelijk nog deze zomer gaat verlaten. De 22-jarige middenvelder wordt al enige tijd in verband gebracht met een vertrek uit Amsterdam en volgens Marca staat hij nog altijd hoog op het verlanglijstje van Real Madrid. De grootste sportkrant van Spanje verzekert dat Real Madrid reeds gesproken heeft met de entourage van Van de Beek en dat de Oranje-international voor een bedrag van zestig miljoen euro op te pikken is bij Ajax.

Bij Real Madrid dringt langzaam maar zeker het besef door dat Paul Pogba deze zomer niet haalbaar is. De Franse middenvelder is de gedroomde versterking van trainer Zinédine Zidane, maar lijkt simpelweg financieel onhaalbaar: Manchester United verlangt minstens 150 miljoen euro voor de diensten van Pogba. Zidane is naar verluidt bereid om te wachten tot 2 september, de dag de transferperiode eindigt in Spanje, maar het bestuur van Real Madrid kijkt liever verder. Men gelooft niet dat United zijn vraagprijs voor Pogba zal laten zakken.

De beleidsbepalers in het Santiago Bernabéu zijn bijzonder gecharmeerd van de kwaliteiten van Van de Beek en zien in de middenvelder van Ajax het perfecte alternatief voor Pogba. Van de Beek krijgt de voorkeur boven onder meer Tottenham Hotspur-ster Christian Eriksen en zou zelfs al gesproken hebben met de Koninklijke. De Telegraaf wist eind juni al te melden dat Real Madrid zich bij Ajax had gemeld om een transfer van Van de Beek te realiseren.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars zou toen een bedrag van tussen de 50 en 60 miljoen euro genoemd hebben voor Van de Beek, die kennelijk dus nog altijd op de radar staat bij Real Madrid. Eerder deze week zei Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf al dat de Spaanse grootmacht 'steeds harder trekt' aan Van de Beek en ook in Spanje denkt men nu dus dat Real Madrid zijn interesse in de middenvelder nieuw leven in zal blazen.