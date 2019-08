Tijd dringt en opties verdwijnen voor 43-voudig Oranje-international

Kevin Strootman lijkt op een kruispunt in zijn loopbaan te zijn aanbeland. De 29-jarige middenvelder beschikt bij Olympique Marseille over een contract tot medio 2023, maar de Fransen hikken aan tegen zijn jaarsalaris van naar verluidt vierenhalf miljoen euro, wat schijnbaar zwaar op de begroting drukt in Zuid-Frankrijk. Er is echter een probleem voor les Phocéens en voor Strootman zelf: er is geen enkele club uit een van de grote Europese competities die de 43-voudig international van het Nederlands elftal in Marseille wil oppikken. Is een terugkeer in de Eredivisie een optie voor de ex-speler van Sparta Rotterdam, FC Utrecht en PSV? Strootman zelf ziet liever dat zijn buitenlandse avontuur een vervolg krijgt.

Door Rian Rosendaal

Het huwelijk tussen Marseille en Strootman vertoonde kort na afloop van het vorige seizoen voor de eerste keer barstjes. RMC Sport meldde eind mei namelijk dat de voormalig Champions League-winnaar er serieus over nadacht om de Nederlander al dan niet tijdelijk ergens anders te stallen. De geruchten in de Franse media werden kort daarna bevestigd door voorzitter Jacques-Henri Eyraud, die een jaar daarvoor nog akkoord ging met een transfersom van 25 miljoen voor de van AS Roma afkomstige middenvelder. Eyraud dacht twaalf maanden later heel anders over de miljoenenaankoop, die hij in kleine kring als ‘zeer teleurstellend’ zou hebben omschreven. La Provence kwam twee maanden later met het bericht dat de mening van de uitgesproken bestuurder niet gewijzigd is.

Strootman tijdens zijn presentatie bij Olympique Marseille, een jaar geleden.

Strootman bevestigde het slechtnieuwsgesprek met de Marseille-preses begin juni tegenover het Algemeen Dagblad, toen hij met Oranje in voorbereiding was op de finaleronde van de Nations League. “We hebben geen Europees voetbal gehaald, terwijl ze bij Marseille uitgingen van Champions League-voetbal. Dus heeft de president in een gesprek open en eerlijk gezegd: ‘Jij bent een dure kracht en zonder Champions League is dat voor ons lastig’. Ze willen dus het liefst van me af, is de boodschap. Maar ik heb vorig jaar zomer een vijfjarig contract getekend en Marseille heeft destijds een hoge transfersom betaald aan AS Roma, dus het zal niet zo zijn dat clubs mij voor een appel en een ei kunnen overnemen. Het is afwachten wat de markt doet en hoe het dan verder gaat.”

De boodschap van Eyraud volgde kort op het vertrek van Rudi Garcia als trainer in het Stade Vélodrome. De Franse oefenmeester werkte bij AS Roma al samen met Strootman en zijn aanwezigheid in Marseille was een van de redenen dat de middenvelder voor een meerjarig contract in de Zuid-Franse stad koos. “De trainer was een factor, maar zeker niet de enige”, benadrukte de Nederlander in Franse dienst. “Bij Roma had ik niet meer het gevoel dat ze in mijn geloofden, terwijl bij Marseille iedereen dat geloof juist uitsprak. De trainer, maar ook de technisch directeur (Andoni Zubizarreta, red.) en de voorzitter. Soms heb je dat nodig. Helaas zijn de verwachtingen die we allemaal hadden dit seizoen niet uitgekomen.” Strootman kreeg helaas ook in Ligue 1 met blessureleed te maken. “Dat kostte me een maand.” Daarnaast waren er de nodige aanpassingsproblemen. “Het was wennen vanuit het Italiaanse voetbal waar het draait om tactiek, naar het voetbal hier wat meer drijft op kracht en individuele kwaliteit.”

In Marseille wordt al enige tijd actief meegedacht over de nabije toekomst van Strootman op clubniveau. Volgens Sky Sports werd de middenvelder in mei aangeboden bij Manchester United, Everton en West Ham United. Het was niet de eerste keer dat the Red Devils in verband werden gebracht met Strootman. In 2014, toen Louis van Gaal nog als manager de scepter zwaaide op Old Trafford, werd de naam van de controleur al eens gelinkt aan de Engelse recordkampioen. AS Roma, dat hem in 2013 voor zeventien miljoen weghaalde bij PSV, weigerde destijds echter om zaken te doen. “We kunnen niet wachten om Strootman terug te zien op het veld. We missen hem enorm en het moment dat hij terugkeert, komt dichterbij. We zijn trots dat we Strootman in onze selectie hebben zitten en hij is niet te koop”, liet toenmalig algemeen directeur Mauro Baldissoni vijf jaar geleden optekenen in de Italiaanse media. Baldissoni sprak geen halve waarheden, want volgens de Daily Mirror vroeg de Romeinse club minstens 75 miljoen voor Strootman, waarna de interesse van Manchester United vervaagde. Ook nu lijkt een verhuizing richting Manchester geen optie te zijn.

De cijfers van Strootman in dienst van Olympique Marseille.

Ook de vermeende belangstelling van Everton was niet nieuw, daar de Daily Express in 2013 al wist te melden dat the Toffees Strootman op het wensenlijstje hadden staan. Everton zag hem destijds als de beoogde opvolger van Marouane Fellaini, die uiteindelijk werd overgenomen door Manchester United. Een concrete aanbieding vanaf Goodison Park bleef echter uit, waarna AS Roma er wél in slaagde om de middenvelder te contracteren. Heden ten dage is Marcel Brands verantwoordelijk voor het aan- en verkoopbeleid van de club uit Liverpool. De director of football haalde Strootman als technisch directeur van PSV op bij FC Utrecht, dat destijds ook Dries Mertens richting Eindhoven zag vertrekken en daarvoor in totaal dertien miljoen overhield. Brands leek er echter weinig voor te voelen om de routinier naar zijn club te halen. Daarnaast presenteerde de Everton-bestuurder reeds een grote zomeraanwinst. André Gomes, afgelopen seizoen al gehuurd van Barcelona, kwam voor een kleine 25 miljoen definitief over van de Catalaanse grootmacht. West Ham investeerde ook al in het middenveld, want Pablo Fornals, Europees kampioen met Spanje Onder-21, maakte voor 28 miljoen euro de overstap van Villarreal naar the Hammers.

Een stap naar de Premier League lijkt dus een moeilijke kwestie te worden voor Strootman. Een terugkeer op de Nederlandse velden ziet hij zelf niet zitten in deze fase van zijn loopbaan. “Aan de Eredivisie heb ik nog niet gedacht. En mijn voorkeur ligt ook niet in een verhuur. Dan het liefst verkoop”, zo citeerde het Algemeen Dagblad de ervaren middenvelder. PSV hoeft hierdoor niet te rekenen op een terugkeer van Strootman, ondanks het feit dat de Eindhovenaren volgens Voetbal International een poging hebben gedaan om hem los te weken bij Marseille. Trainer Mark van Bommel speelde aan het einde van zijn actieve loopbaan een seizoen samen met de 43-voudig Oranje-international en zou zijn ervaring goed kunnen gebruiken op het middenveld van PSV. Daarnaast moet de keuzeheer van de Eindhovenaren rekening met het vertrek van een of meerdere middenvelders. Volgens Corriere dello Sport heeft Bologna acht en veertien miljoen euro over voor respectievelijk Jorrit Hendrix en Pablo Rosario, al lijkt de belangstelling voor Rosario minder concreet. Gastón Pereiro zag een miljoenendeal met Spartak Moskou afketsen, maar een vertrek van de Uruguyaan lijkt nog steeds aanstaande door zijn tot 2020 lopende contract. De overbodig geraakte Bart Ramselaar is door het Eindhovens Dagblad genoemd als potentiële aanwinst van zowel sc Heerenveen als Willem II.

Erik ten Hag heeft net als Van Bommel korte tijd samengewerkt met Strootman, toen de huidige trainer van Ajax als assistent-coach werkzaam was bij PSV. Een hernieuwde samenwerking tussen de twee lijkt er enkele jaren later niet in te zitten. Ten Hag zag Frenkie de Jong eerder deze zomer voor minimaal 75 miljoen euro vertrekken naar Barcelona, maar met onder meer Hakim Ziyech en Donny van de Beek is het middenveld van de regerend landskampioen nog steeds voorzien van de nodige kwaliteit. Daarnaast wordt er in Amsterdam veel verwacht van de Roemeen Razvan Marin, voor wie in deze transferperiode ruim twaalf miljoen euro werd betaald aan Standard Luik. Wat ook meespeelt is dat de Ajax-coach er niet voor terugdeinst om jonge spelers voor de leeuwen te gooien. Zo was daar afgelopen seizoen het debuut van Jurgen Ekkelenkamp in de Champions League-wedstrijd tegen Juventus, terwijl ook Carel Eiting en Dani de Wit, allebei 21 jaar oud, op de deur kloppen van de Johan Cruijff ArenA.

Feyenoord gunde Tonny Vilhena na jaren trouwe dienst een lucratieve transfer naar FK Krasnodar en speelde al in op zijn vertrek door middenvelders Liam Kelly en Leroy Fer aan de club te binden, terwijl ook Jens Toornstra, Orkun Kökcü, Yassin Ayoub en Wouter Burger nog deel uitmaken van de selectie. De Rotterdammers zijn echter nog niet klaar op de transfermarkt, zo gaf trainer Jaap Stam te kennen na de 1-3 oefennederlaag tegen Southampton. “We zijn altijd op zoek naar extra kwaliteiten, naar extra spelers. De selectie moet breder. We moeten extra kwaliteit erbij hebben, de jongens die we hebben doen het hartstikke goed, maar we willen op een bepaalde manier de competitie in. We wachten af wat er gaat gebeuren”, aldus de opvolger van Giovanni van Bronckhorst tegenover FOX Sports. Voetbalcommentator Jeroen Elshoff zou het geweldig vinden als Strootman met ingang van komend seizoen tweewekelijks in De Kuip te bewonderen is. “Het eerste wat ik dacht toen ik dat hoorde: Feyenoord”, zei de voetbalvolger van de NOS in mei, voordat Feyenoord Fer binnenhaalde. De salariseisen van Strootman kunnen wellicht een struikelblok vormen. “Ik weet niet hoe belangrijk dat voor hem is, hij gaat richting de dertig en ik kan me voorstellen dat er toch al wat centjes op de bank staan.” Elshoff denkt dat Strootman meer oog heeft voor sportief eerherstel. “Kevin is een jongen die altijd wil spelen en van het spelletje houdt. Hij heeft niet zo'n lekker jaar achter de rug: waar ga je dan naartoe?“ Een lucratieve deal in China lijkt derhalve geen optie te zijn. “Dat vind ik niet bij hem passen.”

Volgens La Provence hoopt Marseille ‘dat vóór eind augustus een oplossing wordt gevonden’ voor de kwestie-Strootman. Lukt dat niet, dan begint de fysiek sterke middenvelder, afgelopen seizoen goed voor 1 doelpunt in 33 wedstrijden, normaal gesproken aan zijn tweede seizoen bij L'OM. “In principe heb ik dus nog vier van mijn contactjaren te gaan. Je tekent niet ergens voor vijf jaar met de intentie om na een jaar alweer te vertrekken. Ik wil het vertrouwen wel terugbetalen en blijven en een beter tweede jaar draaien. Maar ja, daar moet je dan wel de kans voor krijgen. Marseille heeft ook te maken met de regels voor Financial Fair Play van de UEFA”, liet Strootman in duidelijke bewoordingen weten aan het Algemeen Dagblad. Marseille snakt naar nieuwe successen, want sinds het veroveren van de Coupe de la Ligue in 2012 bleef de prijzenkast onaangeroerd. André Villas-Boas moet als opvolger van Garcia voor een nieuwe succesperiode zorgen. Ondanks de ambities van de clubleiding zijn grote aankopen voorlopig uitgebleven, waardoor Strootman ondanks de netelige situatie mag blijven hopen op een nieuwe start bij de negenvoudig kampioen van Frankrijk.