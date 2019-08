PSV profiteert eveneens mee van miljoenentransfer naar Engeland

PSV profiteert mee van de transfer van Arnaut Danjuma Groeneveld, die Club Brugge voor een bedrag van ongeveer vijftien miljoen euro heeft ingeruild voor Bournemouth. Volgens het Eindhovens Dagblad ontvangt PSV drie procent van de transfersom vanuit Engeland, wat neerkomt op een bedrag van ongeveer 450.000 euro.

Danjuma speelde tussen zijn elfde en negentiende voor PSV, al bleef een definitieve doorbraak in de hoofdmacht van de Eindhovenaren uit. Een procent van het voor PSV gereserveerde bedrag bestaat uit de solidariteitsvergoeding voor de eerste vier jaren van Danjuma in de PSV-opleiding. Voor de laatste vier jaren is de vergoeding dubbel zo hoog, waardoor de Eredivisionist uit Eindhoven bijna een half miljoen euro tegemoet kan zien.

PSV is overigens niet de enige Nederlandse club die profijt heeft van de overgang van Danjuma naar de Premier League. NEC had namelijk een doorverkooppercentage bedongen met Club Brugge bij de transfer van de aanvaller van een jaar geleden. De club uit de Keuken Kampioen Divisie houdt volgens Voetbal International circa anderhalf miljoen euro over aan de deal van de Belgen met Bournemouth.

Club Brugge zal waarschijnlijk ook tevreden zijn over de transfer, want Danjuma kwam een jaar geleden voor een miljoen euro over van NEC en gaat nu voor een veelvoud de deur uit. Danjuma, die vorig jaar zijn debuut maakte in het Nederlands elftal, tekende donderdag een vijfjarig contract bij Bournemouth.