AC Milan pikt opvolger van Cutrone voor maximaal 35 miljoen op in Frankrijk

AC Milan heeft zich donderdag verzekerd van de diensten van Rafael Leão. I Rossoneri maken via de officiële kanalen melding van de komst van de aanvaller, die voor een basisbedrag van naar verluidt dertig miljoen euro wordt overgenomen van Lille OSC. Deze transfersom kan door een aantal bonussen nog met vijf miljoen oplopen.

De twintigjarige Leão, die een vijfjarig contract heeft getekend bij zijn nieuwe werkgever, wordt in het San Siro gezien als de opvolger van Patrick Cutrone. De aanvaller, en jeugdproduct van Milan, verliet de club onlangs voor een avontuur in de Premier League bij Wolverhampton Wanderers.

Voor de Portugees jeugdinternational vormt zijn stap naar Milan zijn tweede transfer in een jaar tijd. Op 8 augustus van het afgelopen jaar verliet hij Sporting Portugal, waar hij zijn opleiding genoot, namelijk transfervrij voor Lille, dat nu dus een flinke winst in de zak kan steken. Leão speelde in zijn enige seizoen bij les Dogues 26 wedstrijden, waarin hij 8 keer tot scoren kwam.

Leão is voor Milan de derde nieuwe aanwinst voor het aankomende seizoen, nadat eerder al Theo Hernández en Rade Krunic werden overgenomen van respectievelijk Real Madrid en Empoli. Daartegenover staat het vertrek van onder meer de van Chelsea gehuurde Tiemoué Bakayoko, Riccardo Montolivo, Cristián Zapata en dus Cutrone.