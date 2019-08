Arsenal werkt niet mee aan wens aanvoerder: ‘Een erg belangrijke speler’

Laurent Koscielny wil Arsenal verlaten en zette zijn protest onlangs kracht bij door de tour van de Londense club in de Verenigde Staten te laten schieten. The Gunners laten de aanvoerder, die voor zijn laatste contractjaar staat, echter niet zomaar gaan. Manager Unai Emery doet er namelijk alles aan om de routinier te behouden voor Arsenal.

“Ik wil hem ervan overtuigen dat het beter is om te blijven”, wordt Emery op een persconferentie geciteerd door onder meer ESPN. “Ik heb echter ook respect voor zijn beslissing, die erg persoonlijk is. Ik gebruik steeds maar een argument en hoop echt dat Laurent komend seizoen speler van Arsenal is. Het is namelijk een erg belangrijke speler, daarom blijven we in gesprek met hem.”

Emery heeft al ingespeeld op een toekomstig vertrek van Koscielny door William Saliba voor maximaal dertig miljoen euro over te nemen van Saint-Étienne. Laatstgenoemde blijft echter in eerste instantie op huurbasis actief voor de Franse club. Daarnaast wordt Juventus-verdediger Daniele Rugani in de Italiaanse media genoemd als mogelijke aanwinst van Arsenal. “We hebben al een paar goede centrumverdedigers”, benadrukt Emery. “Maar als we nog een centrale verdediger halen, dan moet hij echt beter zijn dan de spelers die we al hebben. Momenteel hebben we er zes rondlopen hier.”

Koscielny wil dat Arsenal zijn contract ontbindt, wat geen optie lijkt te zijn voor de clubleiding. De ervaren verdediger, die in 2010 neerstreek in Noord-Londen, wordt volgens media in Frankrijk gevolgd door onder meer Olympique Lyon, Girondins Bordeaux en Stade Rennes. Arsenal heeft echter nog geen concreet bod ontvangen voor Koscielny vanuit de Ligue 1.