Ajacieden spelen midgetgolf met vriendinnen; João Félix ontmoet idool

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Ajax begint het nieuwe Eredivisie-seizoen zaterdagavond met een uitwedstrijd tegen Vitesse. De Amsterdammers kwamen midweeks niet in actie en kenden zo een rustige voorbereiding op de seizoensouverture. Kjell Scherpen en Perr Schuurs speelden samen met hun vriendinnen een potje midgetgolf in Amsterdam.





Vitesse leefde overigens ook ontspannen toe naar de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen: Charly Musonda en Danilho Doekhi genoten woensdag samen van een boottrip.





Een fraaie ontmoeting deze week in de Verenigde Staten, waar Atlético Madrid-toptalent João Félix zijn idool Kaká tegen het lijf liep.





De rentree van Marco van Basten als analist op de Nederlandse televisie is aanstaande. De oud-spits is voor dit seizoen gestrikt door FOX Sports, maar genoot deze week in Italië nog van zijn vakantie. Samen met zijn dochter speelde Van Basten een potje strandtennis.





Donderdag werd bekend dat Sam Lammers maandenlang uit de roulatie is met een knieblessure, opgelopen in het Johan Cruijff Schaal-duel van PSV met Ajax (2-0 nederlaag). De spits is begrijpelijkerwijs teleurgesteld, maar toonde zich via Instagram ook onmiddellijk weer strijdbaar. 'Alles is goed verlopen. Vanaf nu vooruit kijken en focussen op het herstel!', zo schreef hij.





Ajax-verdediger Lisandro Magallán had deze week in Amsterdam bezoek van zijn broer Santiago. Laatstgenoemde is overigens ook profvoetballer en verdient zijn brood op het derde Spaanse niveau bij Cultural Leonesa.





Een leuk moment deze week voor Matthijs de Ligt op de training van Juventus: samen met onder meer Cristiano Ronaldo behoorde de Nederlandse verdediger bij het partijspel tot de winnende ploeg.





Tottenham Hotspur legde deze week ten koste van Bayern München beslag op de Audi Cup. Zomeraanwinst Tanguy Ndombélé toonde zich op Instagram tevreden met zijn eerste 'prijs' in Londense dienst.





Pierre van Hooijdonk was ook aanwezig tijdens het tweedaagse oefentoernooi in München en liep daar Harry Kane tegen het lijf.