Zuid-Koreaanse politie start onderzoek naar Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo liet onlangs verstek gaan in een oefenduel tussen Juventus en de All-Stars van de Zuid-Koreaanse K-League en dat besluit van de aanvaller krijgt mogelijk een juridisch staartje. AS meldt donderdag namelijk dat de politie van Seoul een onderzoek in heeft gesteld naar de sterspeler van la Vecchia Signora, die ervan wordt beschuldigd contractbreuk te hebben gepleegd.

Ronaldo had contractueel gezien minstens 45 minuten mee moeten doen in de oefenwedstrijd, maar de aanvaller bleef vanwege een spierblessure het hele duel op de bank zitten. Dit leidde al tot veel gemor onder het publiek, dat zelfs de naam van Lionel Messi begon te scanderen. Aanwezige fans lieten later weten hun geld terug te willen en een schadevergoeding te willen ontvangen. Zij zijn nu zelfs gezamenlijk een rechtszaak begonnen om gecompenseerd te worden voor een bedrag dat op zou kunnen lopen tot vijftig miljoen euro.

Naast het publiek is ook het bedrijf TheFasta, dat het treffen organiseerde, niet te spreken over de gang van zaken en dreigt het met juridische stappen. TheFasta en de Zuid-Koreaanse K-League voeren aan dat zij niet van tevoren zijn geïnformeerd over de blessure van Ronaldo, waardoor de aanvaller en zijn club Juventus zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan fraude en contractbreuk.

Het politiekorps van de Zuid-Koreaanse hoofdstad is nu een onderzoek gestart. AS voegt toe dat, zelfs als Ronaldo ervan wordt verdacht het publiek en TheFasta bewust misleid te hebben, de kans dat de Portugees zelf naar Seoul moet komen om te getuigen minimaal is. Zuid-Korea zou de internationale politieorganisatie Interpol in kunnen schakelen, maar over het algemeen bemoeien zij zich niet met zaken waar een gevangenisstraf van minder dan een jaar op staat.