Simeone: ‘Ik geniet erg van hem, maar ik denk niet dat hij op Ronaldo lijkt’

Atlético Madrid gaf in deze transferperiode bijna 250 miljoen euro uit aan nieuwe spelers, met de voor 126 miljoen euro van Benfica overgenomen João Félix als de meest in het oog springende aankoop. Trainer Diego Simeone is blij met de komst van de aanvallende middenvelder, maar volgens de Argentijnse coach is het zinloos om hem met landgenoot Cristiano Ronaldo te vergelijken.

“Nee, ik denk niet dat João Félix in zijn manier van spelen op Ronaldo lijkt”, laat Simeone optekenen in de Spaanse media na de 3-0 oefenzege van Atlético op het MLS All Stars-team. “Hij is desondanks een interessante speler om te volgen, ik heb erg van hem genoten tot dusver. João Félix heeft visie en behoudt controle als hij naar voren gaat, wat erg knap is op zijn leeftijd. Daarnaast kan hij het spelletje goed lezen.”

“We gaan hem de komende tijd goed testen, dat komt zijn spel alleen maar ten goede en op die manier kan João Félix aan de hooggespannen verwachtingen voldoen”, aldus Simeone. De overige aankopen, waaronder verdedigers Felipe en Mario Hermoso, kunnen overigens ook zijn goedkeuring wegdragen. “Ze werken allemaal goed samen. We zijn dagelijks samen, en dat al meer dan twintig dagen. De aanwinsten doen er alles aan om zich zo goed mogelijk aan onze filosofie aan te passen.”

João Félix scoorde in de vriendschappelijke ontmoeting met het MLS All Stars-team en verzorgde teven een assist. De peperdure aankoop uit Portugal scoorde onlangs ook al in de met 3-7 gewonnen oefenwedstrijd tegen Real Madrid. De negentienjarige middenvelder staat vierde op de lijst met duurste aankopen ooit. Alleen voor Neymar (222 miljoen euro), Kylian Mbappé (175 miljoen euro) en Philippe Coutinho (160 miljoen euro) werd in het recente verleden meer betaald.