‘Gat tussen Ajax en PSV lijkt me groter dan dat tussen PSV en de rest’

Ajax veroverde afgelopen seizoen de landstitel en Kenneth Perez is ervan overtuigd dat het elftal van trainer Erik ten Hag het kampioenschap gaat prolongeren. De oud-speler van de Amsterdamse club heeft meer interesse in de strijd om plaats twee in de Eredivisie, wat volgens de analist van FOX Sports nog een hels karwei wordt voor PSV.

“Ik denk niet dat het antwoord op deze vraag ooit zo unaniem is geweest”, reageert Perez op de vraag van het Algemeen Dagblad wie er aankomend seizoen kampioen zal worden. “Gaat hier iemand niet Ajax zeggen? Ik heb dat denk ik nog niet meegemaakt sinds ik in 1997 naar Nederland kwam. Interessanter dan de vraag wie kampioen wordt, is de vraag wie er tweede wordt. Het gat tussen Ajax en PSV lijkt me groter dan dat van PSV en de rest. Al is dat natuurlijk ook wel weer helemaal afhankelijk van de transferdeadline die nog wel even op zich laat wachten.”

Perez voorziet problemen voor PSV, dat volgens de analist een zwakke indruk maakte tegen Ajax in het duel om de Johan Cruijff Schaal. “Ze hebben heel veel moeite om tot goed voetbal te komen. De selectie is ook onevenwichtig. Zo spelen alle buitenspelers het liefste aan de linkerkant. Heel apart. En Steven Bergwijn op tien, dat is geen goed idee. Als er bij Ajax nog één speler weggaat voor de transferperiode dan hoeven ze zich nog geen zorgen te maken. En met Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong zijn de twee meest bijzondere spelers daar toch al weg.”

Volgens Perez heeft FC Utrecht voldoende kwaliteit om de tweede plaats achter Ajax te veroveren. “Al zal PSV dat uiteindelijk nét gaan halen”, voorspelt de oud-middenvelder. “Omdat ze nu eenmaal meer middelen hebben en qua snelheid voorin nog wel goed zitten. Feyenoord wordt geen tweede. Nee. Daar zit zó weinig in momenteel. Ook geen vertrouwen.”