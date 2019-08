Donderdag, 1 Augustus 2019

City en Juventus naderen akkoord voor 50 à 55 miljoen

AC Milan is niet de enige Italiaanse club met belangstelling voor Dejan Lovren. De verdediger van Liverpool is ook op de radar verschenen bij AS Roma, al staat Toby Alderweireld bij de Romeinen bovenaan het verlanglijstje. (Corriere dello Sport)

Bram Nuytinck kan deze zomer mogelijk een stap hogerop maken. Lazio heeft bij Udinese navraag gedaan naar de beschikbaarheid van de Nederlandse verdediger, die aan zijn derde seizoen in Udine gaat beginnen. (Diverse Italiaanse media)

Manchester City en Juventus naderen een akkoord over João Cancelo. The Citizens zijn bereid om 50 tot 55 miljoen euro op tafel te leggen voor de Portugese vleugelverdediger, een bedrag waar de Italianen op mikken. (Calciomercato) zijn bereid om 50 tot 55 miljoen euro op tafel te leggen voor de Portugese vleugelverdediger, een bedrag waar de Italianen op mikken.

Adam Ounas moet bij Lille OSC de opvolger worden van de vertrekkende Nicolas Pépé. Les Dogues hebben de onderhandelingen met Napoli geopend, al bestaat er concurrentie van Olympique Marseille en OGC Nice. (Le10Sport)

Crystal Palace heeft goede hoop Newcastle United te kunnen kloppen in de strijd om James McCarthy. Everton wil de Ierse middenvelder graag betrekken in een eventuele overeenkomst over Wilfried Zaha. (London Evening Standard)