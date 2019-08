PSV moet Sam Lammers maanden missen na knieoperatie

Sam Lammers komt voorlopig niet in actie, zo maakt PSV via de officiële kanalen bekend. De 22-jarige spits raakte tijdens de met 2-0 verloren wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax geblesseerd aan de knie. Na een ‘uitvoerige diagnose’ is besloten om Lammers te opereren, waardoor hij maanden aan de kant zal staan.

“De operatie is goed verlopen, maar ik sta helaas de komende maanden aan de kant. Ik baal er ontzettend van, want ik was er klaar voor om met PSV om de prijzen te gaan spelen”, laat Lammers op de website van PSV weten. De spits werd vorig seizoen verhuurd aan sc Heerenveen en leek dit seizoen een kans te krijgen bij de Eindhovenaren. Lammers scoorde in de heenwedstrijd van de voorronde van de Champions League tegen FC Basel (3-2 zege), maar raakte tijdens het duel met Ajax in de tweede helft geblesseerd aan zijn rechterknie.

PSV schrijft dat men na ‘een uitvoerige diagnose’ heeft besloten om Lammers te opereren. Vanwege de nieuwe wetgeving wordt er door de Eindhovenaren niet gemeld wat de spits precies mankeert en hoe lang de verwachte herstelduur is. “Dat was de beste optie om de ontstane schade te herstellen. Ik blijf nu een paar dagen in het ziekenhuis om te herstellen van de ingreep en dan gaat de focus op de revalidatie. Ik ben er zeker van dat ik er sterker uit ga komen. Dit hoort ook bij het leven van een topsporter, het is niet anders.”

Lammers leek dit seizoen met Donyell Malen te gaan strijden voor de spitspositie, die vacant is na het vertrek van Luuk de Jong naar Sevilla. Ook voor trainer Mark van Bommel vormt de blessure van de spits om die reden een forse tegenvaller. Lammers keerde deze zomer terug bij PSV nadat hij een jaar op huurbasis voor Heerenveen speelde. In dienst van de Friezen kwam hij tot 19 doelpunten en 5 assists in 35 officiële wedstrijden.