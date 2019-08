‘Italianen hebben contact met PSV over transfer Sam Lammers’

AS Roma denkt serieus na over de komst van Sam Lammers. De Romeinen verwachten dat enkele spelers de club nog gaan verlaten en oriënteren zich zodoende op versterkingen. Roma heeft volgens Corriere dello Sport onder anderen Lammers aangewezen als doelwit. De spits ligt momenteel nog tot medio 2021 vast bij PSV.

De Italiaanse krant rept over een revolutie in de aanval van Roma, aangezien spitsen Edin Dzeko, Patrik Schick en Grégoire Defrel allen in verband worden gebracht met een uitgaande transfer. Roma denkt eraan om enkele vervangers in huis te halen, zoals Gonzalo Higuain van Juventus en ook Lammers, die eerder al werd gelinkt aan een overstap naar de Serie A.

Enkele weken terug had Sampdoria veel belangstelling voor de momenteel geblesseerde 22-jarige aanvaller van PSV. De Italiaanse club had tien tot twaalf miljoen euro over voor Lammers, maar PSV wilde niet meewerken aan een overgang. “We zijn niet langer met PSV in gesprek over Lammers, omdat we te laat kwamen”, zo gaf voorzitter Massimo Ferrero aan.

Roma zou nu dus werk gaan maken van Lammers. Corriere dello Sport meldt dat technisch directeur Gianluca Petrachi reeds contact heeft gehad met de Eindhovenaren om een transfer te bespreken. Lammers raakte tijdens het met 2-0 verloren duel met Ajax om de Johan Cruijff Schaal geblesseerd. Trainer Mark van Bommel gaf deze week aan dat de blessure er niet goed uitzag en PSV heeft inmiddels bevestigd dat Lammers maandenlang uit de roulatie is, waardoor een zomerse transfer onwaarschijnlijk is.