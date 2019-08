Barcelona zwaait Malcom voor tientallen miljoenen definitief uit

Malcom is speler van Zenit Sint-Petersburg. Barcelona meldt via de officiële kanalen dat men afscheid heeft genomen van de 22-jarige aanvaller, die een vijfjarig contract heeft ondertekend bij de Russische grootmacht. Barcelona verdient veertig miljoen euro met de verkoop, een bedrag dat middels bonussen nog met vijf miljoen kan oplopen, zo melden de Catalanen.

Barcelona nam Malcom een jaar geleden na een maandenlange transfersoap over van het Franse Girondins Bordeaux voor ongeveer 41 miljoen euro. AS Roma leek dicht bij de komst van de Braziliaan, die uiteindelijk zelf koos voor een dienstverband bij de Catalanen. Het avontuur van Malcom in het Camp Nou liep echter uit op een teleurstelling.

De buitenspeler gold afgelopen seizoen niet als basisspeler onder trainer Ernesto Valverde en moest het, mede door blessureleed, vooral doen met invalbeurten. Door de hevige concurrentie zou Malcom ook dit seizoen niet in aanmerking zijn gekomen voor veel speeltijd. Malcom, die ook werd gelinkt aan Everton, Arsenal, Tottenham Hotspur, AS Roma en Internazionale, lag nog tot medio 2023 vast bij Barcelona.

Barcelona meldt dat men ook een doorverkooppercentage heeft bedongen, waardoor de club bij een toekomstige transfer van Malcom wederom geld kan verwachten. Zenit is verheugd met de komst van de Braziliaan en omschrijft de aankoop als een buitenspeler die bekendstaat om zijn goede balbehandeling, zijn geweldige dribbels, zijn snelheid, zijn passing en zijn afwerken.