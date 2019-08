‘Uiteindelijk heb ik vier maanden met een stuk kip in mijn schoen gespeeld’

Patrice Evra heeft deze week bekendgemaakt niet meer als prof terug te keren op het voetbalveld. De 38-jarige oud-verdediger speelde jarenlang voor Manchester United, maar volgens de Fransman was het niet vanzelfsprekend dat hij in 2006 naar de grootmacht trok. Evra vertelt bij The Players' Tribune dat stukjes kip hem mede naar Engeland hebben geleid.

"Het gekste gedeelte van mijn loopbaan was bij AS Monaco", memoreert de 81-voudig international een blessure en zijn manier om met de kwetsuur om te gaan. "Een tegenstander stampte destijds op mijn voet en het deed pijn. In het ziekenhuis zei ik tegen trainer Didier Deschamps: het doet te veel pijn. Ik kan niet spelen. Ik kan niet eens lopen!"

"De ploeg had mij echter nodig en de doktoren probeerden alles om de pijn te laten verdwijnen. Toen zei iemand van de staf: 'Waarom ga je niet old school? Gewoon een stuk kip in je schoen leggen.' Het klonk krankzinnig, maar je kent me: ik sta overal voor open. Dus ik ging naar de lokale slager. Hij vroeg: 'Wat wil je?' Ik zei: Een stukje kip, maar wel een klein stuk. Ik ga het in mijn schoen stoppen."

"Ik ging toen naar huis en bestelde nieuwe schoenen: eentje maat 42.5, de andere 44. Toen ik de bal verstuurde, voelde het goed. Wel pijn, maar prima. Dus uiteindelijk heb ik vier maanden met een stuk kip in mijn schoen gespeeld. Ik trainde er niet mee, maar voor iedere wedstrijd ging ik wel altijd langs de slager. 'Goedemorgen Patrice, het gebruikelijke?' De stukjes kip hebben ervoor gezorgd dat ik goed speelde en dat ik in januari 2006 kon tekenen bij Manchester United.”