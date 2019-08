Liverpool-speler diep door het stof na ‘denigrerende’ video over Harry Kane

Harvey Elliott heeft zijn excuses aangeboden voor een opmerkelijk filmpje die onlangs opdook op het internet. De zestienjarige aanvaller, die deze zomer Fulham inruilde voor Liverpool, maakte in de video Tottenham Hotspur-spits Harry Kane en zijn spraak belachelijk. Op Instagram laat het talent weten dat hij spijt heeft van zijn gedrag in de video.

“Ik wil oprecht mijn excuses aanbieden als ik iemand beledigd heb in de video die nu op het internet circuleert”, begint Elliott zijn spijtbetuiging. “De video was opgenomen toen ik wat aan het klooien was met mijn vrienden in de privésfeer. Het was niet gericht naar een individu, maar ik realiseer me dat mijn acties zowel onvolwassen als ongevoelig waren.”

“Ik wil graag benadrukken dat de inhoud van de video niet vertegenwoordigt wie ik als persoon ben of hoe ik ben opgevoed. Het spijt me oprecht”, aldus Elliott, die op social media veel kritiek krijgt vanwege de video. De Engelsman gebruikte de denigrerende tekst 'fucking mong', wat wordt geïnterpreteerd als het belachelijk maken van de spraak van Kane.

Elliott verkaste zondag van Fulham naar de Champions League-winnaar. De zestienjarige buitenspeler maakte vorig seizoen namens de Londenaren zijn debuut in de Premier League tegen Wolverhampton Wanderers. Met zijn zestien jaar en dertig dagen werd hij in mei met een korte invalbeurt de jongste debutant op het hoogste Engelse niveau aller tijden.