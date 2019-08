‘Of ik de zorg van een Ajax-hegemonie deel? Ik weet niet of het een zorg is’

Ajax legde afgelopen zaterdag beslag op de Johan Cruijff Schaal, door PSV in Amsterdam met 2-0 te verslaan. De formatie van trainer Erik ten Hag begint nu komende zaterdag met een uitwedstrijd tegen Vitesse aan het Eredivisie-seizoen. Leo Beenhakker voorspelt in gesprek met De Telegraaf dat Ajax voorlopig oppermachtig zal zijn in Nederland.

“Of ik de zorg van een Ajax-hegemonie deel? Ik weet niet of het een zorg is. Maar die zie ik er wel komen. Ajax ligt duidelijk voor op PSV en nog véél duidelijker op Feyenoord. Ik verwacht dat Ajax voorlopig nationaal en internationaal de vaandeldrager van het Nederlandse voetbal is”, stelt Beenhakker. De oefenmeester in ruste laat zich lovend uit over Ten Hag, maar heeft tevens een compliment in petto voor de directie van Ajax.

“Zij hebben hun eigen goede financiële positie gecreëerd en kunnen daardoor dingen op de transfermarkt doen die voor de andere topclubs onmogelijk of in elk geval moeilijker zijn”, concludeert de voormalig trainer van onder meer Ajax, Real Madrid, Oranje, Vitesse en Feyenoord. Ajax liep deze zomer in financieel opzicht binnen door de transfers van Matthijs de Ligt naar Juventus en Frenkie de Jong naar Barcelona.

“Met de enorme inkomende transfersommen van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt in deze periode zal de kloof voorlopig niet kleiner worden. Zeker niet als Ajax er ook nog eens in slaagt om de groepsfase van de Champions League te halen. De sportieve toekomst van Ajax ziet er gewoon goed uit. En dat heeft de leiding knap afgedwongen”, besuit Beenhakker. Ajax treedt volgende week voor het eerst aan in de derde voorronde van de Champions League, tegen het Griekse PAOK Saloniki.