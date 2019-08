Ervaring bij Oranje schrikte af: ‘Je denkt: veel te hoog gegrepen voor ons'

Fred Grim trad vorig jaar zomer aan bij RKC Waalwijk en wist met de ploeg meteen promotie naar de Eredivisie af te dwingen. De trainer van de Waalwijkers heeft sinds zijn komst een ware cultuuromslag bewerkstelligd, zegt Frank van Mosselveld. De algemeen directeur van RKC zegt in gesprek met de Volkskrant dat hij eerst twijfelde of hij Grim wel zou bellen voor de functie.

"In eerste instantie doe je het niet. Je denkt: dat is veel te hoog gegrepen voor ons. Hij is toch bondscoach van het Nederlands elftal geweest", zegt Van Mosselveld, die uiteindelijk toch de stoute schoenen aantrok. De standaard van Grim lag vanaf de eerste dag enorm hoog, aldus de sportbestuurder. "Hij heeft de spelers bewust gemaakt van wat er nodig is om echt als een prof te leven. Dat betekent namelijk heel veel doen, maar ook heel veel laten."

Grim erkent dat hij schrok van de cultuur bij RKC. "In het begin heb ik vaak tegen mezelf gezegd: Fred, even tot tien tellen", aldus de oud-bondscoach, die een enorm verschil in topsportbeleving zag tussen de Oranje-internationals en de spelers van RKC. Grim maakte de afspraak dat zijn spelers anderhalf uur voor de training aanwezig moesten zijn, maar de selectie investeerde toen alsnog niet in zichzelf door bijvoorbeeld het krachthonk op te zoeken.

Toen de spelers op een gegeven moment aan Grim vroegen of ze toch niet een halfuur later op de club konden zijn zodat enkelen de kinderen 's ochtends naar school konden brengen, moest de oud-doelman 'even op mijn tong bijten'. "De spelers wilden vooruit, maar beseften niet hoe ze dat het best konden doen. Met alleen talent kom je er niet. Profvoetballer zijn is een dagtaak."