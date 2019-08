‘Ik moet het niet te vaak doen, natuurlijk, want dan krijgt Ten Hag kapsones’

Leo Beenhakker is blij dat Erik ten Hag en Sarina Wiegman in het zonnetje zijn gezet door de FIFA. Beide trainers maken kans om als beste coach van het jaar verkozen te worden door de wereldvoetbalbond. "Het is prachtig voor die mensen zelf, maar ook een mooi signaal voor het Nederlandse voetbal", zegt Beenhakker in gesprek met De Telegraaf.

De oud-voorzitter van de Coaches Betaald Voetbal spreekt van een zeer eervolle onderscheiding, aangezien hij heeft begrepen dat de FIFA erg selectief en secuur omgaat met de nominaties. De oud-trainer ziet de nominaties als wereldwijde erkenning, waardering en respect. Beenhakker maakt dan ook 'een diepe buiging' voor de trainers van Ajax en de Oranje Leeuwinnen.

"We weten hoe Ajax in elkaar zit, hoe hectisch het daar allemaal is. Maar hij blijft dicht bij zichzelf. Als je dit nationaal en internationaal kunt neerzetten, dan is dat een groot compliment waard", zegt Beenhakker over de prestaties van Ten Hag bij de Amsterdamse club. "Hij is een vakman eerste klas en dat heb ik hem ook weleens recht in zijn gezicht gezegd."

Beenhakker zal Ten Hag nog een felicitatie-SMS sturen. "Ik heb hem al met het kampioenschap en de geweldige Europese resultaten gefeliciteerd. Zo af en toe stuur ik een berichtje en daar reageert hij altijd heel spontaan en verheugd op. Ik moet het niet te vaak doen, natuurlijk, want dan krijgt hij kapsones en daar moet ik ook voor oppassen", grapt Beenhakker, die ook veel bewondering heeft voor Wiegman.

De oud-trainer denkt dat het een kwestie van tijd is tot er een vrouw trainer is in de Eredivisie voor mannen. "Er is een ontwikkeling gaande, waarbij dames op lager niveau al herencoach zijn. Als er nu iemand verdient om in de Eredivisie een kans te krijgen, dan is dat Sarina Wiegman. Waar halen we de arrogantie vandaan dat alleen mannetjes verstand van voetbal hebben?"