‘De kans dat Steven Berghuis naar PSV vertrekt is op het moment nihil’

PSV lijkt weinig kans te maken op de komst van Steven Berghuis. Feyenoord heeft eerder al aan de club uit Eindhoven laten weten dat de buitenspeler niet te koop is en volgens Robin Jongmans, PSV-clubwatcher van De Telegraaf, is de kans dat de Feyenoorder naar het Philips Stadion verhuist ‘nihil’. “Feyenoord geeft geen krimp, blijft bij een resoluut ’nee’ en wil nog altijd verlengen met zijn aanvoerder”, zo klinkt het.

Helemaal kansloos is PSV niet. “Er komt alleen beweging in de zaak als het kamp-Berghuis gaat herrie schoppen in De Kuip óf PSV met een niet te weigeren bod komt dat de vijftien miljoen euro ver overstijgt. Het eerste lijkt uitgesloten naar Feyenoord toe, dat voor Rotterdamse begrippen heel ver gaat om hem te behouden. Het tweede is tevens uitgesloten.”

Berghuis wordt bij PSV gezien als de beoogde opvolger van Steven Bergwijn, die naar verluidt in de belangstelling staat van Ajax en een aantal buitenlandse clubs, waaronder Sevilla. “PSV ziet in Berghuis de ideale man om de aanval te versterken, waarbij hij ook als belangrijke kandidaat voor de tien-positie wordt gezien. Hij kan vanaf het middenveld de creativiteit brengen én het hoge rendement leveren - hij haalt al jaren op rij haalt de dubbele cijfers qua goals plus assists in de Eredivisie - dat PSV bij een vertrek van Bergwijn of Lozano verliest.”

Feyenoord wil de absolute hoofdprijs voor Berghuis. “Maar PSV is niet bereid dergelijke bedragen te betalen voor een 27-jarige speler, waarvan het weet dat hij niet meer met winst wordt verkocht aan een buitenlandse club”, aldus Jongmans. Het contract van Berghuis in Rotterdam loopt door tot medio 2021.