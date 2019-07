‘Na wat hij heeft gebracht, moet je de keuze bij Schöne neerleggen’

Lasse Schöne en Ajax gaan na zeven jaar mogelijk uit elkaar nu de Deense middenvelder in de belangstelling staat van Genoa. Volgens diverse media wil de nummer zeventien van het vorige Serie A-seizoen zich versterken met de Ajacied, die door de stevige concurrentie op het middenveld in Amsterdam niet meer zeker lijkt te zijn van een basisplaats. Kees Kwakman en Mark van Rijswijk vinden dat de 33-jarige routinier nog van waarde kan zijn voor de ploeg van Erik ten Hag.

Wanneer bij het programma Voetbalpraat van FOX Sports wordt gezegd dat Ajax hem naar de Serie A moet laten gaan, trapt Van Rijswijk op de rem. “Transfervrij laten vertrekken? Nee! Ajax komt er elk seizoen achter dat ze hem nodig hebben. Succes met het zoeken van een vervanger. Tuurlijk, je hebt Eiting, Marin en Blind: genoeg mensen. Maar Schöne kan je niet zomaar vervangen. Je onderschat hem. Als hij per se weg wil, kan je hem niet tegenhouden. Maar gunnen?”

Kwakman denkt er anders over. De oud-speler van onder meer FC Volendam en NAC Breda is van mening dat Schöne veel voor Ajax heeft betekend en dat de club hem daarom een transfer naar Genoa moet gunnen, wanneer Schöne dat graag wil. “Hij is op een bepaalde leeftijd. Als hij denkt: mooi, nog even twee jaartjes Italië. Dan kunnen je zeggen: oké, voor de bewezen diensten mag je gratis weg.” Het contract van de Deen in de Johan Cruijff ArenA loopt tot medio 2020, met de optie voor nog een jaar.

“Na wat hij heeft gebracht, moet je de keuze bij Schöne neerleggen. Als hij naar Italië wil, dan mag hij naar Italië”, vindt tafelgenoot Yordi Yamali. “Iedereen zei toen hij werd aangetrokken: wat moeten we ermee? Maar elk seizoen is het hetzelfde gegaan. Eerst afgeschreven worden, dan komt hij er weer in en gaat Ajax voetballen”, aldus de voetbaljournalist. “Misschien gaat Erik ten Hag er wel voor liggen. Dat hij absoluut niet wil dat Schöne vertrekt. Dan gaat Schöne overstag, denk ik.”