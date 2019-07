Zidane geconfronteerd met golfpartij Bale: ‘Ik hoop dat hij getraind heeft’

Real Madrid was woensdagavond met 5-3 te sterk in de oefenwedstrijd tegen Fenerbahçe. Na afloop van het duel kreeg trainer Zinédine Zidane op de persconferentie vragen over zijn kijk op het duel en de manier van spelen, maar ging het opnieuw vooral over Gareth Bale. De Welshman werd door de coach niet meegenomen naar Duitsland voor het toernooi om de Audi Cup en lijkt geen toekomst meer te hebben in het Estadio Bernabéu. Zidane probeerde de vragen over Bale te ontwijken.

De wegen van Real Madrid en Bale leken onlangs te scheiden met een transfer naar China. Op het laatste moment ketste de deal met Jiangsu Suning af, waardoor de aanvaller nog altijd onder contract staat bij de Koninklijke. Een verhuizing naar China zit er ook niet meer in, daar de Chinese transfermarkt sinds woensdag dicht is. Zidane gaf aan helemaal klaar te zijn met de transferperikelen rondom Bale en een aantal andere spelers van Real Madrid. “Ik kan er weinig over zeggen. Tot 31 augustus kan er van alles gebeuren. Ik denk dat jullie misschien wel moe zijn van mijn antwoorden, want ik ben dat in ieder geval wel.”

El Confidencial meldde woensdag dat Bale aan het golfen was toen Real Madrid dinsdagavond tegen Tottenham Hotspur speelde (0-1). “Daar weet ik niets van. Je vertelt me nu iets wat waarschijnlijk is gebeurd. Ik ben hier met mijn spelers en richt me op de voorbereiding. Hij is achtergebleven in Madrid om te trainen en ik hoop dat hij ook gewoon getraind heeft”, aldus Zidane. “We zullen vanzelf zien wat hij gedaan heeft als we terug zijn. Ik bemoei me niet met zijn privéleven.”

Zidane was er niet van gediend toen een journalist hem vroeg of de golfpartij van Bale een gebrek aan respect is tegenover de rest van de Real Madrid-selectie. “Ik ga je niet vertellen of ik dat respectloos vind. Je moet me niet in een positie plaatsen waarin ik niet wil zitten. Ik ga hier verder geen vragen meer over beantwoorden”, besloot Zidane, die al meerdere keren heeft aangegeven dat Bale wat hem betreft mag vertrekken.