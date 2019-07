Tottenham ziet Bayern terugkomen maar wint Audi Cup via strafschoppen

Tottenham Hotspur heeft woensdagavond de Audi Cup op zijn naam geschreven. The Spurs kwamen in de Allianz Arena op een 0-2 voorsprong, maar gaven die in de slotfase van de wedstrijd uit handen (2-2). Omdat de Londenaren het gelukkigst waren in de strafschoppenserie, wist de ploeg van trainer Mauricio Pochettino het oefentoernooi alsnog te winnen.

Nadat zowel Tottenham-aanvaller Lucas als Bayern-verdediger Benjamin Pavard in de openingsfase gevaarlijk waren met het hoofd, wist Erik Lamela na negentien minuten de score te openen voor de Engelsen. De Argentijn wist een lage voorzet van Danny Rose bij de tweede paal knap binnen te glijden. Bayern zette daar niet al te veel tegenover, op een gevaarlijke kans van Sarpreet Singh vlak voor rust na. De inzet van de Nieuw-Zeelander uit de rebound ging echter net naast.

In de tweede helft was Heing-Min Son tot tweemaal toe dichtbij de tweede Londense treffer, maar invaller Sven Ulreich wist beide inzetten van de Zuid-Koreaan te keren. Een knap uitgespeeld teamdoelpunt bezorgde Tottenham alsnog het tweede doelpunt. Harry Kane zette Christian Eriksen vrij, waarna de Deense spelmaker feilloos de verre hoek vond: 2-0. Twee minuten later deed de diep gestuurde Jann-Fiete Arp iets terug voor Bayern, door na een lange sprint doelman Hugo Lloris te verschalken.

Bayern-trainer Niko Kovac bracht vervolgens met onder meer Robert Lewandowski, Thomas Müller en Kingsley Coman enkele broodnodige versterkingen in. Onder aanvoering van de invallers werden de Duitsers steeds sterker en kwamen ze tien minuten voor tijd terug in de wedstrijd. Alphonso Davies tekende met een knap afstandsschot voor de gelijkmaker, waarna een penaltyserie volgde. Een misser van Jérôme Boateng werd Bayern daarin fataal.