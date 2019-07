Lasse Schöne staat na zeven jaar mogelijk voor vertrek bij Ajax

Lasse Schöne gaat Ajax mogelijk na zeven seizoenen verlaten, zo meldt het Algemeen Dagblad woensdagavond in navolging van La Gazetta dello Sport eerder op de dag. De middenvelder staat naar verluidt in de nadrukkelijke belangstelling van Genoa. De Deen heeft in Amsterdam een contract tot medio 2020, met de optie voor nog een jaar.

Schöne zag Frenkie de Jong, zijn kompaan op het middenveld, naar Barcelona vertrekken, maar kreeg er met Razvan Marin en Edson Álvarez ook twee concurrenten bij. In de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (2-0 winst) opteerde trainer Erik ten Hag voor een middenveld met Marin en Daley Blind, terwijl ook Carel Eiting en Noussair Mazraoui op die positie uit de voeten kunnen. Voorlopig lijkt er voor Schöne daardoor geen basisplaats weggelegd in Amsterdam.

Afgelopen seizoen was Schöne een belangrijke speler in de succesformatie van Ten Hag, die tot de halve finale van de Champions League reikte en in eigen land de dubbel pakte. De 43-voudig international maakte in dertig competitiewedstrijden vijf doelpunten. Ajax pikte Schöne in 2012 transfervrij op bij NEC, waar de vrije trappenspecialist vier seizoenen speelde. Daarvoor kwam hij uit voor De Graafschap en sc Heerenveen.

Woensdagochtend meldde La Gazetta dello Sport de interesse van Genoa in Schöne al. De Italiaanse club, die afgelopen seizoen degradatie uit de Serie A ternauwernood wist te voorkomen, zou Lucas Biglia als eerste optie zien. De 33-jarige middenvelder staat volgens onder meer Sky Italia op het punt om zijn contract bij AC Milan te ontbinden.