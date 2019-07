Gudde door het stof na fout in shirt FC Groningen: ‘We betreuren dit’

Supporters van FC Groningen zijn niet blij met de kleur groen op het nieuwe thuisshirt. Het Dagblad van het Noorden schrijft dat de club een scheve schaats heeft gereden met het nieuwe tricot. Het shirt heeft namelijk niet de juiste kleur groen meegekregen en voldoet daarmee niet aan de eisen die zijn vastgelegd in het zogenoemde Gouden Aandeel, een document dat jaren geleden door fans in samenspraak met het toenmalige bestuur is opgesteld.

In het document staan de fundamentele waarden van FC Groningen omschreven, waarmee de clubcultuur gewaarborgd moet worden. Hierin staan onder meer de eisen met betrekking tot de clubnaam, het logo, de clubkleuren en het thuisshirt. De kleur groen van het thuisshirt staat zelfs met een RAL-nummer aangegeven. Omdat de banen op het nieuwe tricot bestaan uit een patroon met verschillende tinten groen, trokken supporters aan de bel.

Al meer dan 5??0??0?? shirts verkocht. Vanaf nu ook verkrijgbaar in de webshop!?? ?? https://t.co/SWimF1ExXz#trotsvanhetnoorden pic.twitter.com/qqX2p95zs8 — FC Groningen (@fcgroningen) 30 juli 2019

“Het is jammer dat we in het productieproces onvoldoende rekening hebben gehouden met het ‘Gouden Aandeel’. We erkennen dat we hierin onzorgvuldig hebben gehandeld en betreuren dit”, reageert algemeen directeur Wouter Gudde. Hij ging in gesprek met de fans en laat weten dat de kwestie is uitgesproken. “We zullen de supportersgroeperingen in de toekomst in een eerder stadium bij het proces betrekken.”