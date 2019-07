Nederlands getint Liverpool wint van scorende Depay dankzij wereldgoal

Liverpool heeft woensdagavond na vier niet gewonnen oefenduels op rij eindelijk weer eens een overwinning geboekt. The Reds waren in Zwitserland met 3-1 te sterk voor Olympique Lyon, dat na vier minuten nog wel de score opende via een penalty van Memphis Depay. Het was voor Liverpool de laatste voorbereidingswedstrijd op het treffen met Manchester City in de Community Shield komende zondag.

Bij Liverpool keerden sterspelers Firmino en Mohamed Salah terug van hun deelname aan respectievelijk de Copa América en de Afrika Cup. Jürgen Klopp had een basisplaats ingeruimd voor Ki-Jana Hoever, die na rust werd afgelost door de van PEC Zwolle afkomstige Sepp van den Berg. Later maakten ook Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk hun opwachting nog. Aan de kant van Lyon startte Depay in de basis, terwijl Kenny Tete een half uur voor tijd inviel.

Een enorme blunder van Alisson Becker leidde al vroeg de eerste treffer van de wedstrijd in. De Braziliaan leek een voorzet makkelijk op te vangen, maar liet de bal los en haalde vervolgens Moussa Dembélé onderuit. De daaropvolgende penalty werd door Depay feilloos benut. Na zeventien minuten maakte Firmino gelijk, door knap weg te draaien bij zijn tegenstander en de bal in de verre hoek binnen te schieten.

Vier minuten later kwam Liverpool op voorsprong via een eigen doelpunt van voormalig FC Twente-verdediger Joachim Andersen, die een voorzet van Hoever ongelukkig op zijn schoen kreeg. Na rust besliste Harry Wilson de wedstrijd op prachtige wijze. De 22-jarige Welshman schoot de bal van grote afstand schitterend in de kruising: 3-1. Jordan Henderson had de voorsprong tien minuten voor tijd kunnen vergroten, maar de Engelsman mikte bij een opgelegde kans net naast.