Gérard Lopez bevestigt transfer van 80 miljoen: ‘Binnen 24 uur officieel’

Het is een kwestie van uren voordat Nicolas Pépé zich speler van Arsenal mag noemen. Lille OSC-voorzitter Gérard Lopez heeft woensdagavond tegenover RMC bevestigd dat de transfer van de aanvaller in kannen en kruiken is. “Ik denk dat het binnen 24 uur officieel wordt gemaakt. Het gaat om een transfersom van tachtig miljoen euro.”

Pépé was deze transferzomer een van de meest gewilde spelers in Europa. Het afgelopen seizoen scoorde hij aan de lopende band in de Ligue 1. Hij was goed voor 22 treffer in de Franse competitie en kwam bovenaan het wensenlijstje te staan van Arsenal en Napoli. Lopez bevestigde vorige week nog dat vier clubs aan de vraagprijs hadden voldaan en het aan de speler zelf was om zijn nieuwe werkgever uit te kiezen.

Behalve Arsenal was er ook een akkoord met Napoli, zo bevestigde de voorzitter. Naar verluidt waren Internazionale en Liverpool de andere clubs die in de race waren. The Gunners bereikten een akkoord met Pépé, die volgens Engelse media zijn medische keuring al achter de rug heeft. “Als we deze deal langer hadden gerekt, dan hadden we waarschijnlijk vijf of zes aanbiedingen van dezelfde hoogte hebben ontvangen.”

Pépé wordt de duurste aankoop van Arsenal ooit. Momenteel draagt Pierre-Emerick Aubameyang die titel nog met zich mee. Hij werd in 2018 voor ruim 63 miljoen euro overgenomen van Borussia Dortmund. Voor Pépé ligt een vijfjarig contract klaar in Londen.