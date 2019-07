‘Scenario dat Malen op zeer korte termijn wel eens in Oranje terecht kan komen’

Donyell Malen mag zich voorlopig de eerste spits van PSV noemen en dat doet de talentvolle aanvaller niet onverdienstelijk. Na het vertrek van Luuk de Jong naar Sevilla is de ex-jeugdspeler van Ajax en Arsenal door Mark van Bommel in de punt van de aanval gezet. Het contract van Malen in het Philips Stadion loopt volgend jaar af en hoewel de gesprekken over een nieuwe verbintenis gaande zijn, is een akkoord nog altijd niet bereikt. Robin Jongmans, PSV-clubwatcher van De Telegraaf, denkt dat het voor de Eindhovenaren van belang is dat de deal snel rond komt.

De twintigjarige Malen maakte in de zomer van 2017 voor ongeveer zes ton de overstap van Arsenal naar PSV. Hij tekende tot medio 2020 en brak vorig seizoen door in de hoofdmacht. Gevraagd naar zijn contractsituatie liet Malen de afgelopen periode weten dat het wel goed zal komen, maar intussen staat zijn handtekening nog altijd niet op papier. “Het is nog altijd een zaak ’die loopt’. Dit zijn vaker langdurige processen, waarbij in fases afspraken worden gemaakt”, laat Jongmans weten.

De situatie van Malen bij PSV is in korte tijd sterk veranderd. Waar hij vorig seizoen vaak genoegen moest nemen met een rol als invaller, lijkt hij na het vertrek van De Jong voorlopig eerste spits. “Zo ligt er in het begin van het seizoen ineens een scenario op de loer waarin Malen, zoals nu, binnen een jaar uit zijn contract loopt en dusdanig presteert, dat hij als spits op zeer korte termijn wel eens in de selectie van het Nederlands elftal terecht zou kunnen komen”, legt Jongmans uit. “Dat maakt hem alleen maar interessanter voor andere clubs, wat het voor PSV een goede zaak maakt als de deal snel in orde komt.”

In Eindhoven is de verwachting dat Malen zich niet laat leiden tot een overstap naar een andere club. De clubleiding van PSV rekent op een akkoord met de jeugdinternational. “In Eindhoven hebben ze, net als Malen zelf eerder aangaf, de verwachting dat het in orde komt en hij zijn medio 2020 aflopende contract zal verlengen. Bovendien heeft PSV al jarenlang een goede relatie met zijn zaakwaarnemer Mino Raiola.”