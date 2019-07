KNVB verplaatst wedstrijd PSV na uitschakeling in Champions League

De KNVB heeft de wedstrijd van PSV tegen ADO Den Haag een dag verplaatst. Het duel stond aanvankelijk gepland voor zaterdag 10 augustus, maar vanwege de uitschakeling van de Eindhovenaren in de Champions League vindt de wedstrijd plaats op zondag 11 augustus. Het aanvangstijdstip wordt vrijdag pas vastgesteld, maar is waarschijnlijk 16.45 uur.

PSV verloor dinsdagavond met 2-1 bij FC Basel en is daardoor veroordeeld tot het spelen van de derde voorronde van de Europa League. De heenwedstrijd van de ploeg van trainer Mark van Bommel staat gepland op donderdag 8 augustus. Daardoor zou PSV slechts twee dagen rust hebben gehad voor het thuisduel met ADO.

De Noord-Brabanders stuiten in het voorportaal van de Europa League op FK Haugesund of Sturm Graz. De nummer acht van Noorwegen verdedigt donderdag in de return een 2-0 voorsprong uit de thuiswedstrijd. Mocht PSV de derde voorronde overleven, dan komt de Eredivisionist terecht in de play-offs, waar een ticket voor de groepsfase te verdienen is.

De KNVB heeft laten weten dat er mogelijk meer duels van PSV zullen worden verplaatst. De wedstrijden tegen Heracles Almelo (17 augustus), FC Groningen (24 augustus) en RKC Waalwijk (31 augustus) staan nu nog op zaterdag gepland, maar worden mogelijk net als die tegen ADO Den Haag een dag verzet. Komende zaterdag opent PSV het Eredivisie-seizoen met een uitwedstrijd tegen promovendus FC Twente.