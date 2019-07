Alfred Schreuder verwelkomt Duits international na deal met Schalke 04

Sebastian Rudy keert terug bij TSG 1899 Hoffenheim. De club van trainer Alfred Schreuder maakt woensdagmiddag melding van een deal met Schalke 04, waardoor de 29-jarige middenvelder op huurbasis de overstap zal maken naar Hoffenheim. Voor Rudy betekent de overstap een terugkeer op het oude nest: in het verleden was hij al zeven seizoenen actief in de Rhein-Neckar-Arena.

Rudy staat sinds afgelopen zomer onder contract bij Schalke, dat hem overnam van Bayern München. De 27-voudig international van Duitsland kijkt echter terug op een teleurstellend seizoen, waarin hij regelmatig op de bank zat en uiteindelijk tot 21 optredens in de Bundesliga kwam.

“Het afgelopen seizoen was niet optimaal voor mij. Daarom ben ik nu echter des te gemotiveerder om in een bekende omgeving terug te komen op mijn oude niveau. De voorwaarden hiervoor zijn bijna perfect bij Hoffenheim, ik ken de mensen hier, de omstandigheden en ik weet ook dat mijn manier van voetballen gewaardeerd wordt.”

“Ik kijk er ook naar uit om samen te werken met Alfred en zijn staf, ik heb goede dingen gehoord van voormalige ploeggenoten”, reageert Rudy op zijn overstap. De middenvelder, die nog tot 2022 vastligt in Gelsenkirchen, kan zaterdag 10 augustus zijn officiële debuut maken voor Hoffenheim. Würzburger Kickers is dan in de DFB-Pokal de eerste tegenstander voor Schreuder en zijn ploeg.