‘Nú denk ik dat ik echt goed de concurrentiestrijd aan kan gaan bij Feyenoord’

Wouter Burger dacht tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen serieus na over een verhuurperiode elders, maar de achttienjarige middenvelder van Feyenoord heeft inmiddels een ander standpunt ingenomen. Burger wil onder trainer Jaap Stam vechten voor zijn plaats op het middenveld van de Rotterdamse club.

Burger wilde bij een eventueel vertrek sowieso in de Eredivisie actief blijven. “Als dat niet kan bij Feyenoord, dan maar ergens anders. Zoiets verzin je niet alleen zelf. Ik had ook al wat gesprekjes gehad met de club en met de trainer. Het gevoel was: misschien niet nú een-twee-drie bij Feyenoord. Ook prima, als ik maar gewoon kan voetballen, dat is belangrijk op mijn leeftijd”, zo stelt de middenvelder in gesprek met Voetbal International.

“Maar nú denk ik dat ik echt goed de concurrentiestrijd kan aangaan met de spelers die normaal in aanmerking komen voor een plek op het middenveld”, benadrukt Burger. “Ik moet gewoon laten zien dat ik het kan. Volgens mij heb ik dat in fases wel gedaan tegen Southampton (oefenwedstrijd van afgelopen zondag, red.). Mooi allemaal, maar nu begint het pas.”

Burger kreeg voorafgaand aan het oefenduel met Southampton nog een WhatsApp-bericht met de tekst ‘succes vriend’ van collega-middenvelder Jens Toornstra. “Dat tekent hem, hij is altijd bezig met de jonge jongens in de selectie, maar straks als-ie terug is, gaan we het wel uitvechten voor een plek op dat middenveld. Dat is goed voor hem, goed voor mij en uiteindelijk dus vooral goed voor de ploeg.” Feyenoord begint zondag tegen Sparta Rotterdam aan het nieuwe seizoen in de Eredivisie.