Giftige ruzie vormt pikant decor in De Kuip: ‘Ik dacht dat hij een vriend was’

Steven Berghuis staat nog steeds onder contract in De Kuip, maar het is de vraag of de aanvaller na 2 september nog altijd speler van Feyenoord is. PSV houdt rekening met een vertrek van Hirving Lozano en/of Steven Bergwijn, waarbij Berghuis als de beoogde opvolger geldt. Een interessante, nieuwe twist tussen belangenbehartiger Mino Raiola en vakcollega Rob Jansen kan het gevolg zijn. Laatstgenoemde zaakwaarnemer heeft momenteel een flinke vinger in de pap bij de Rotterdamse club, maar is al jarenlang gebrouilleerd met zijn voormalig adjudant.

Door Tim Siekman

Volgens de laatste berichten gaat Napoli vol voor Lozano, terwijl Sevilla stevig trekt aan Bergwijn. Bij een uitgaande transfer zou PSV het vizier op Berghuis richten, maar vandaag de dag zou een verhuizing naar Eindhoven volgens diverse clubwatchers niet meer in de lijn der verwachting liggen. Toch valt niet met zekerheid te zeggen waar de toekomst van Berghuis ligt, ook omdat de aanvaller nog niet heeft gereageerd op de verhalen. Wil hij naar PSV? Gaat hij zijn contract wel verlengen? Gaat hij muiten als Feyenoord forse bedragen weigert? Een man die deze kwestie in goede banen moet leiden, is zaakwaarnemer Jansen, die achter de schermen een invloedrijke rol speelt in de samenstelling van de selectie van Feyenoord.

Na de nodige belevenissen aan de frontlinie bij de door zijn vader Karel opgerichte spelersvakbond VVCS ging de nu 63-jarige Jansen in de jaren negentig aan de slag als zaakwaarnemer. Met een flinke arbeidsethos, een charmante doortastendheid en een vleugje Haagse humor hier en daar wist hij uit te groeien tot een van de bekendere agenten in de mondiale voetbalwereld, met gerenommeerde cliënten als Ronald Koeman, Dick Advocaat, Phillip Cocu, Dennis Bergkamp, Dirk Kuyt, Edwin van der Sar en vele anderen. In Deal van Michel van Egmond geeft Jansen een zeldzaam inkijkje in de industrie waar privéjets, miljoenentransfers en haat en nijd aan de orde van de dag zijn.

In het boek komt naar voren dat de directeur van Wasserman niet alleen namens spelers hoeft te handelen, maar ook in dienst van clubs kan werken. Zo was Jansen intensief bezig de transferplannen van Everton uit te stippelen en vorm te geven toen Koeman op Goodison Park nog de scepter zwaaide. Jansen heeft er geen geheim van gemaakt dat hij ooit, met enkele bekende voetbalvrienden, een club in Engeland wil kopen om eens zelf aan het roer te staan bij een profclub. Menigeen beweert nu gekscherend dat Jansen al een voorschot heeft genomen op zijn Engelse droom door momenteel Feyenoord en interim-directeur Sjaak Troost bij de hand te nemen.

Rol bij Feyenoord

Jansen is de laatste weken druk bezig met Feyenoord. Hij zat aan de onderhandelingstafel met FK Krasnodar over de uitgaande transfer van Tonny Vilhena van circa negen miljoen euro, bezorgde cliënten Nick Marsman en Leroy Fer onderdak in De Kuip en regelde nieuwe contracten voor Jens Toornstra en Nicolai Jörgensen, beiden eveneens bijgestaan door Wasserman. Bovendien is Jansen al jarenlang de steun en toeverlaat van Kuyt, de trainer van Feyenoord Onder-19 die momenteel onderdeel uitmaakt van het technisch hart van de club dat uiteindelijk bepaalt welke spelers komen en gaan.

Jansen, Kuyt en Feyenoord-directeur Mark Wotte in 2005 bij de contractverlenging van de aanvaller.

De vraag doemt op of het wenselijk is dat een zaakwaarnemer een aanzienlijke rol inneemt bij het technische beleid van een club. Kiest hij bijvoorbeeld bij onderhandelingen voor het salaris van zijn cliënt of voor het welzijn van de club? Martijn Krabbendam weigert echter te spreken van verstrengeling van belangen. "Het is wel zo dat Rob Jansen een hele grote rol heeft bij Feyenoord", zei de journalist van Voetbal International begin juli bij FOX Sports. "Het kan. Als zaakwaarnemer kan je namens club opereren én namens spelers. Rob laat zich aan twee kanten verhuren. Het is niet verboden. Het is ook niet raar."

Intussen heerst er onder de Feyenoord-fans al wekenlang onzekerheid over de toekomst van Berghuis, die nog tot medio 2021 vastligt en zich nog altijd niet heeft uitgesproken over zijn toekomstplannen. De Rotterdammers willen de 27-jarige aanvaller niet kwijt, maar beseffen dat een ongelukkige speler niet wenselijk is. Voormalig prof José Fortes Rodriguez, compagnon van Raiola, zal proberen achter de schermen het onderste uit de kan te halen. Mogelijk gaat Berghuis naar de wens van Feyenoord een nieuw, verbeterd contract tekenen, maar een miljoenentransfer naar PSV ligt ook nog altijd op de loer.

'Dat heeft mij pijn gedaan'

Sinclair Bischop, Feyenoord-watcher van RTV Rijnmond, verwachtte al 'een mooi pokerspelletje' tussen Feyenoord, PSV en de entourage van Berghuis. Hij vond het een saillant detail dat Feyenoord nu wordt bijgestaan door Jansen. "Staan Raiola en Jansen straks lijnrecht tegenover elkaar in het pokerspel rond Steven Berghuis? Zoals bekend hebben de twee een bloedhekel aan elkaar vanaf het moment dat Jansen ooit Raiola ontsloeg." Jansen en Raiola vormden een tijdlang een bekend duo in de voetbalwereld, maar door een verschillende stijl nam eerstgenoemde op een gegeven moment afscheid van zijn assistent. Raiola was verbolgen hierover en stelde vervolgens alles in werking om zijn oude leermeester te overtreffen.

Jansen vertelt in Deal dat hij en Raiola vele jaren goed door één deur konden en ook veel plezier met elkaar beleefden toen ze samen op pad waren. De welbespraakte Italiaan fungeerde als tolk en regelaar en deed dat uitstekend, maar ging in de ogen van Jansen steeds vaker buiten zijn boekje. Raiola werd brutaler in de omgang met mensen, aldus Jansen, met als voorbeeld dat zijn voormalig kompaan bij onderhandelingen in Italië slechts enkele zinnen van de oude rot in het vak minutenlang aan het vertalen was. Jansen brak met Raiola en daar was laatstgenoemde furieus over. Hij ging op eigen voeten staan in de voetbalwereld en haalde aan de lopende band topspelers in huis, ook ten koste van Jansen.

In zijn boek legt Jansen uit dat een vertrek van een speler uit zijn stal hem tegenwoordig minder raakt. De nare transfers van Mark van Bommel en Ibrahim Afellay naar Raiola liggen hieraan ten grondslag. Jansen erkende dat de overstap van het duo, dat tegenwoordig als trainer en speler samenwerkt bij PSV, extra pijn deed omdat het zijn rivaal Raiola betrof. De spelersmakelaar onderstreepte dit gevoel in 2017 in een interview met Metro. "Ik ben nog nooit kwaad geworden wanneer een grote transfer met de daaraan verbonden financiën misliep. That's all in the game. Maar dat jongens als Ibrahim Afellay en Mark van Bommel bij me weg gingen heeft mij pijn gedaan."

'Ik dacht dat hij een vriend was'

Dat de frictie tussen de twee agenten tot een escalatie van de kwestie-Berghuis gaat leiden, is onwaarschijnlijk. Zo versterkte Feyenoord zich deze zomer met Luciano Narsingh, die al jarenlang tot de stal van Raiola behoort. Desalniettemin vormt het verleden van het tweetal een pikante achtergrond in de soap. Jansen heeft zich nooit uitvoerig uitgelaten over 'roofdier' Raiola, maar erkende in 2017 wel dat ze zeker geen vrienden zijn. Op de vraag van VICE Sports of Jansen nog contact had met zijn oud-collega, antwoordde hij ontkennend. "Ik hoop het van mijn leven niet te krijgen, als je het niet erg vindt. Waarom zou ik dat in hemelsnaam willen? Ik heb nooit gereageerd op Raiola in de media en dat ga ik ook niet echt doen. Dat heeft geen zin. Het heeft geen zin om de waarheid te spreken over deze man. Waarom niet? Omdat ik geen reacties terug wil van hem. Je moet je soms beschermen tegen bepaalde types mensen in het leven."

Raiola heeft zich echter nooit ingehouden in de media, ook niet aangaande Jansen. Hij herhaalde in 2018 in een interview met Quote maar weer eens dat de voormalig vakbondsman zijn vak niet verstaat. "De enige reden dat Rob voetbalmakelaar is geworden is dat zijn vader, die de voetbalvakbond had opgericht, hem daar kon wegzetten", zei Raiola met veel venijn. "Alles wat Rob Jansen deed, wilde ik niet. Hij onderhandelde vijf ton uit, maar sneed daar de kosten uit; zeg een ton plus een managementfee voor zijn bedrijf Sport Promotion van nog eens een ton. De speler kreeg dan drie ton. Aan dat spel verdomde ik mee te doen, maar hij deed het in mijn naam, in Italië. Toen het weer gebeurde, ben ik ermee gestopt."

"Hij kan nog geen bonnetje overleggen dat hij mij heeft betaald. Ik dacht dat hij een vriend was. Nou, het was leergeld", vervolgde Raiola. "Ik heb nooit een dag niet geslapen om Rob Jansen, maar ik denk dat hij al tien jaar niet heeft geslapen om mij. Hij moet het doen met de mogelijkheden die hij heeft en dat zijn er niet veel. Ik denk dat ik meer heb verdiend doordat ik verliefd ben op dit vak. Rob denkt alleen aan zichzelf, terwijl ik ervoor zorg dat jij eerst heel veel geld verdient."