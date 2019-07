Van Dijk, De Ligt en De Jong bij genomineerden voor ‘The Best’

Drie Nederlandse voetballers maken kans op de ‘The Best Men’s Player’-award van de FIFA, zo maakt de wereldvoetbalbond woensdagmiddag bekend. Naast Virgil van Dijk, die volgens de geruchten sowieso tot de kanshebbers zou behoren, zijn ook Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt genomineerd voor de prestigieuze prijs.

De Ligt en De Jong veroverden met Ajax de landstitel en TOTO KNVB Beker en reikten in de Champions League tot de halve finale. Het leverde De Ligt een transfer op naar Juventus, dat 75 miljoen euro neerlegde voor de Oranje-international. Barcelona op zijn beurt betaalde Ajax minimaal 75 miljoen euro voor De Jong, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot 86 miljoen euro.

Van Dijk veroverde samen met mede-genomineerden Mohamed Salah en Sadio Mané afgelopen seizoen met Liverpool de Champions League, door in de finale met 2-0 af te rekenen met Tottenham Hotspur. Salah opende in de eindstrijd te Madrid de score vanaf elf meter. Manager Jürgen Klopp kan de ‘The Best Men’s Coach’-award winnen. De Duitser ondervindt in die categorie concurrentie van onder meer Tottenham-manager Mauricio Pochettino en Ajax-trainer Erik ten Hag.

Verdere genomineerden Lionel Messi en Cristiano Ronaldo werden kampioen met respectievelijk Barcelona en Juventus. Eden Hazard veroverde met Chelsea de Europa League, alvorens de Belgische aanvaller voor minimaal 120 miljoen euro de overstap maakte richting Real Madrid. Kylian Mbappé, in de Spaanse media meermaals gelinkt aan een transfer naar de Koninklijke, legde met Paris Saint-Germain beslag op de Franse landstitel. Harry Kane verloor met the Spurs de finale van het miljardenbal en is dus de enige kanshebber die afgelopen seizoen met lege handen stond. De FIFA maakt de naam van de winnaar openbaar op de Football Awards-show in Milaan op 23 september.