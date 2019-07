Groothuizen kiest voor Deens avontuur na deal tussen ADO Den Haag en PSV

Indy Groothuizen verlaat ADO Den Haag en vervolgt zijn loopbaan bij Vejle BK, zo melden beide clubs woensdagmiddag via de officiële kanalen. De 23-jarige doelman tekent een driejarig contract bij de club uit Denemarken. De nieuwe werkgever van Groothuizen degradeerde afgelopen seizoen uit de hoogste Deense divisie. Zijn vertrek uit Den Haag hangt samen met de komst van Luuk Koopmans, die PSV volgens Voetbal International zo goed als zeker inruilt voor ADO.

Groothuizen, die eerder in Denemarken voor FC Nordsjælland uitkwam, is blij met zijn tweede buitenlandse avontuur. “Ik ben gelukkig met de terugkeer in Denemarken, want de mentaliteit hier past goed bij mij. Ik hoop hier een volgende stap in mijn ontwikkeling te kunnen maken en kijk met vertrouwen uit naar de concurrentiestrijd met de andere keepers”, zo stelt de Nederlandse aanwinst op de website van Vejle.

Ook technisch directeur Jacob Krüger is tevreden met de deal met ADO. “We waren al enige tijd op zoek naar een nieuwe doelman. Gianluca Zanette moet eerst nog ervaring opdoen en zal daarom niet gelijk bij de hoofdmacht aansluiten. Daarom hebben we Indy binnengehaald als concurrent van Thomas Hagelskjær. Daar kunnen beide spelers alleen maar beter van worden.”

Groothuizen, met een contract tot medio 2022 in Den Haag, kwam bij ADO tot achttien wedstrijden in het eerste elftal. Trainer Alfons Groenendijk zal de aangetrokken Koopmans normaal gesproken laten concurreren met Robert Zwinkels, die afgelopen seizoen de concurrentiestrijd met Groothuizen won. Het keepersgilde van ADO bestaat verder uit Mike Havekotte.