Binnenlandse transfer voor Boateng na mislukt avontuur bij Barcelona

Fiorentina heeft woensdagmiddag de komst van Kevin-Prince Boateng wereldkundig gemaakt. De aanvallende middenvelder, afkomstig van Sassuolo, tekent een tweejarig contract bij La Viola. Volgens Italiaanse media betaalt Fiorentina een miljoen euro voor de transfer van Boateng, die alweer aan de twaalfde club in zijn spelersloopbaan toe is.

Boateng meldde zich dinsdag al bij Fiorentina om alle formaliteiten rondom het contract af te ronden. De routinier gaf toen al aan dat de transfer bijna in kannen en kruiken was. “Ik ben heel gelukkig”, liet de 32-jarige middenvelder bij het verlaten van het trainingscomplex weten aan vertegenwoordigers van de Italiaanse media. “Fiorentina is bezig met een erg mooi project en ik kan niet wachten om hier te beginnen.”

Boateng werd door Sassuolo in het tweede gedeelte van afgelopen seizoen uitgeleend aan Barcelona. De middenvelder veroverde weliswaar de Spaanse landstitel met de Catalaanse grootmacht, maar zijn inbreng bleef beperkt tot vier optredens. De clubleiding van Barcelona koos er dan ook niet voor om de koopoptie in de huurovereenkomst met de Italianen te lichten.

De kersverse aanwinst van Fiorentina zette bij Hertha BSC zijn eerste stappen in het betaald voetbal. Daarna volgden avonturen bij onder meer Tottenham Hotspur, AC Milan, Borussia Dortmund en Schalke 04. De in Duitsland geboren en opgegroeide Boateng heeft vijftien interlands in het shirt van Ghana achter zijn naam staan.