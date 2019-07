‘Sevilla ziet kansen na Champions League-uitschakeling PSV’

Het Champions League-avontuur van PSV kwam dinsdagavond door toedoen van FC Basel ten einde voordat het goed en wel begonnen was en de uitschakeling in de voorrondes van het miljardenbal brengt mogelijk nog meer slecht nieuws met zich mee. Mundo Deportivo meldt woensdag namelijk dat Sevilla hoopt te kunnen profiteren van de tegenvaller die de Eindhovenaren in Zwitserland hebben geïncasseerd.

Los Rojiblancos worden al enige tijd in verband gebracht met de komst van Steven Bergwijn en technisch directeur Monchi hoopt de Europese eliminatie van PSV nu in zijn voordeel te kunnen gebruiken. De club van trainer Mark van Bommel liet eerder nog weten minstens dertig miljoen euro te willen incasseren voor de Oranje-international, maar Sevilla gaat ervan uit dat de Champions League-eliminatie de onderhandelingspositie van PSV geen goed heeft gedaan.

Bergwijns vader was onlangs samen met de zaakwaarnemer van de buitenspeler al in Andalusië om het een en ander te bespreken met Sevilla, dat in hem een geschikte opvolger van Pablo Sarabia zou zien. De Spanjaard werd eerder deze zomer voor achttien miljoen euro, het bedrag dat als transferclausule in zijn contract was opgenomen, door Paris Saint-Germain opgepikt in het Ramón Sánchez Pizjuán.

Als Bergwijn inderdaad naar Sevilla verkast komt hij opnieuw samen te spelen met Luuk de Jong, die eerder deze zomer al van Eindhoven naar het zuiden van Spanje verkaste. De aanvaller wordt daarnaast nog altijd in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax, maar de Amsterdammers lijken pas concreet te worden als David Neres of Hakim Ziyech nog vertrekt.